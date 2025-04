Fra ingenting til alt: Spill som reiste seg fra asken

HQ

Halo: The Master Chief Collection

Det var jeg, fetteren min og noen gamle Gamereactor-kolleger som Steinholtz som ventet på å få spille Halo: The Master Chief Collection, som inneholdt Halo-pakken (Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 og Halo 4 - alle oppdatert og samlet i en enkelt, ryddig pakke til Xbox One) og en komplett remaster av den suverene del to. Men ... så ble spillet lansert. Det ble lansert i en mildt sagt sørgelig tilstand Flerspillermodusen var så ødelagt at vi knapt nok klarte å få til en kamp. Alt var buggy, på sitt beste var det virkelig dårlig, og til og med kampanjen var påvirket. Alle var selvsagt rasende, og fetteren min solgte Xboxen sin i sinne. Men i stedet for å gi opp prosjektet, valgte 343 og Microsoft å faktisk bruke de nødvendige ressursene på å få liv i samlingen.

Og slik ble det. I små skritt over flere år ble den ene oppdateringen etter den andre utgitt, noe som sakte førte til at spillet begynte å nå sitt fulle potensial. Og fiaskoen gjorde 343 Industries mer mottakelige for tilbakemeldinger, og skjemte bort samfunnet sitt med både Halo: Reach og Halo 3: ODST gratis. Resten er historie, og den dag i dag fortsetter samlingen å bli optimalisert, og i stedet for å være et dødsstøt for Master Chief, er Halo: The Master Chief Collection det beste Halo-produktet på markedet. Utholdenhet og ydmykhet kan snu en fiasko til en triumf, og et bedre bevis er vanskelig å finne.

No Man's Sky

Da No Man's Sky ble annonsert i 2013, var sjangeren inne i en bølgedal. Det ble ikke gitt ut så mange romsimulatorer, og konseptet var fantastisk på den tiden. Å kunne bevege seg rundt på planeter i full størrelse, fly ut i verdensrommet og besøke milliarder av verdener i en galakse med ulike biomer, fauna og flora. Det hørtes for godt ut til å være sant. Litt som da Star Citizen ble annonsert i 2012. Det virket som om det fantes et publikum for denne typen spill som ville ha nye opplevelser. No Man's Sky ble lansert i 2016 etter forsinkelser på grunn av en problematisk utvikling. Kritikken var nådeløs fordi tittelen hadde gått fra å ha en dedikert og smal interesse bak seg, til å bli et spill nesten alle snakket om. Det hadde tekniske problemer, planetene så ikke særlig bra ut i det hele tatt, og dyrelivet så bedrøvelig ut. Flere av funksjonene og trailerne som Sean Murray hadde lovet fellesskapet, så aldri dagens lys. Mange kritiserte også mangelen på ting å gjøre i spillet.

Så skjedde det noe som sjokkerte spillverdenen. Hello Games ble stille og fortsatte å utvikle spillet i det skjulte. Hvert år slapp de nytt innhold i både store og små pakker. Utvidelser som tradisjonelt koster penger hos andre utviklere, ble gitt bort gratis, og en ny forretningsmodell vokste frem. Selv om lanseringen var en katastrofe, solgte spillet godt med over ti millioner eksemplarer. Sean og Hello Games-teamet begynte også å kommunisere igjen, men ikke om spillets mangler eller lanseringen, men om alle de nye tingene de stadig la til. Fellesskapets oppfatning av tittelen begynte også å svinge fra negativ til positiv. Spesielt etter hvert som mer og mer nytt innhold kom gratis til spillet. Jo flere nye elementer utviklerne la til, jo mer positive meninger om tittelen. Det er det jeg vil hevde er det fine med historien bak No Man's Sky. Det gikk fra å være et mislikt spill, til å få en sjelden og fin oppreisning. I dag er No Man's Sky et godt eksempel på et spill som får sin rett. Det er spesielt relevant i vår tid, der mange andre titler blir overlatt til sin egen skjebne.

Destiny

Forventningene var skyhøye. Destiny, Bungies første prosjekt etter at de la Halo-serien bak seg, ble markedsført som et episk eventyr med revolusjonerende spillopplevelse som kombinerte klassiske nettbaserte rollespillelementer med et førstepersons skytespill, og som skulle utspille seg i en rik verden som skulle vokse i årenes løp. Hypen var mildt sagt enorm. Men vi husker alle den enorme skuffelsen rundt om i verden da Destiny viste seg å være både innholdsfattig og rett og slett kjedelig. I stedet for et episk sci-fi-eventyr fikk vi et manus som en sjuåring kunne ha skrevet bedre, karakterer som hadde mindre personlighet enn en potteplante og der ikke engang et stjernenavn som Peter Dinklage kunne levere noe annet enn en monoton og søppelaktig opplevelse. Med alt fra frustrerende lootsystemer, repetitive oppdrag og meningsløs grinding, så fremtiden ikke lys ut for Bungies store satsning.

Men i motsetning til andre selskaper som heller ville ha lagt ned, valgte Bungie å ta et skritt tilbake og lytte til kritikken. Etter flere oppdateringer, to middelmådige DLC-er og utskiftningen av Dinklage til fordel for den langt mer erfarne Nolan North - klarte Bungie å snu skuta da de lanserte spillets tredje DLC, The Taken King. Med den klarte de til slutt å levere den opplevelsen som Destiny burde ha vært fra starten av.

Assassin's Creed: Unity

Da det første Assassin's Creed så dagens lys i 2007 (etter å ha startet utviklingen som Prince of Persia: Assassin), var et av Ubisofts mål å utvikle en ny serie som virkelig skulle utnytte kraften i den den gang nye syvende generasjon konsoller, og levere en tittel med enestående grafikk. Selv om spillet hadde mange mangler og mye å lære underveis, er det ikke til å stikke under en stol at det hadde en enorm innvirkning, og på mange måter endret den fremtidige retningen til Ubisoft, noe vi fortsatt ser spor av i dag. Etter hvert som årene gikk og serien begynte å miste litt av dampen etter mange årlige utgivelser, ønsket Ubisoft å gi Assassin's Creed nytt liv og gjøre en myk omstart i form av Assassin's Creed: Unity da det ble utgitt i 2014. Seriens mor Jade Raymond var tilbake, og som med det første spillet i serien ønsket de å levere et spill for den den gang nye åttende konsollgenerasjonen, som nok en gang utnyttet all kraften i maskinvaren med en tittel som ville være grafisk uovertruffen.

Ubisoft leverte utvilsomt nettopp det, for Assassin's Creed: Unity ser fortsatt veldig bra ut i dag og kunne vært utgitt i 2025 og definitivt holdt mål. Men ved siden av det enorme grafiske løftet ønsket Ubisoft også å fylle spillets gater med mennesker så langt øyet kunne se (ettersom Assassin's Creed: Unity utspiller seg under den franske revolusjonen) og dessuten ha en bildefrekvens på 60 bilder per sekund som prikken over i-en. Til tross for over fire års utvikling var spillet imidlertid langt fra fullt optimalisert, da det viste seg å være vanskelig for utviklerne å presse konsollene så mye grafisk og samtidig sikte mot en stabil bildefrekvens på 60 bilder i sekundet, spesielt når spillets enorme folkemengder var synlige i gatene. Det var imidlertid ikke mulig for utviklerne å få Ubisoft-ledelsen til å utsette Assassin's Creed: Unity, og det eneste resultatet av dette var fullstendig kaos da spillet ble lansert 13. november 2014.

Det eneste rimelige spørsmålet man kunne stille seg, spesielt hvis man var der den første dagen, var om noe i det hele tatt fungerte som det skulle. Krasjene var konstante, karakterene i mellomsekvensene var ikke til stede, bortsett fra de to øyeeplene deres som svevde rundt som to bordtennisballer, de store folkemengdene i gatene forsvant og kom tilbake ut av det blå, lagringsfilene ble ødelagt, musikken i spillet kunne plutselig ekko tom, og alt føltes som én lang feberdrøm å være vitne til, og alt du ønsket å gjøre var å våkne opp. Dette var også samme måned som Halo: The Master Chief Collection ble utgitt, og begge disse spillene skulle gå inn i historien som to av de mest ødelagte spillene noensinne ved lansering. Heldigvis, som du sikkert kan gjette fra artikkeltittelen, er det et lys i enden av tunnelen, selv om det tok lang tid å komme dit. Ubisoft hadde selvfølgelig ikke noe annet valg enn å be om unnskyldning for helvete de hadde sluppet løs, og lovet å fikse spillet med fremtidige oppdateringer og patcher. De tilbød også den undervurderte utvidelsen Dead Kings gratis og gjorde sitt beste for å reparere skaden de hadde forårsaket, uten å lykkes på flere år.

På den ene siden tok det flere år før Assassin's Creed: Unity faktisk nådde en spillbar tilstand (men selv i dag er det fortsatt buggy på enkelte steder), men på den andre siden gikk dessverre seriens mor Jade Raymond tapt for andre gang midt i dette rotet. En måte å løse mange av problemene i spillet på var å redusere folkemengdene i Paris' gater kraftig og å senke bildeoppdateringen til bare 30 bilder per sekund på konsoll. Nå er det imidlertid mulig å nyte 60 bilder per sekund igjen via FPS boost hvis du eier en Xbox Series S|X. Ubisoft gjorde også mye flikking under panseret på grafikkmotoren til Unity-motoren, og dette resulterte i at Assassin's Creed: Unity endelig kom mye nærmere den tilstanden det ville ha vært i ved premieren. Til tross for dette var mye av skaden allerede skjedd, og da Assassin's Creed: Syndicate ble utgitt året etter Unity med lave salgstall som resultat, ble Ubisoft tvunget til å trekke i håndbrekket og revurdere hele strategien for serien, som frem til da hadde vært deres eneste garanterte melkeku.

Den ødelagte tilstanden til Unity og det lave salget av Syndicate gjorde at det for første gang ikke ble utgitt et nytt årlig hovedspill i 2016 ('bare' filmen Assassin's Creed og Ezio Collection og Chronicles-trilogien ble utgitt da), og det ga Ubisoft tid til å stake ut en ny vei for serien som var mer rollespillbasert. For mens støttestudioene under Ubisoft jobbet med å fikse Assassin's Creed: Unity, så hovedstudioet som utviklet det (Ubisoft Montreal) fremover og valgte å nok en gang gjøre en litt myk omstart av serien i form av Assassin's Creed: Origins.

Når vi ser tilbake på Assassin's Creed: Unity et tiår senere, er det utvilsomt et problematisk mellombarn i serien. Til tross for at det meste var fikset, tok det for lang tid å komme dit, og da det gjorde det, var Assassin's Creed: Origins allerede blitt den nye fanfavoritten, noe som førte til at Unity ble glemt i noen år. I dag er melodien imidlertid en litt annen, siden Ubisoft nok en gang har tatt seg litt mer tid til å utvikle seriens nyeste spill, Assassin's Creed: Shadows. Unity blir ofte nevnt som undervurdert, og det er et økende antall fans som ønsker å se en retur av parkouren som spillet hadde. Du fikk ikke det i Shadows, men gi det litt tid og en million årlige utgivelser, og jeg tror at hvis du ber lenge nok, vil det skje. Assassin's Creed: Unity har imidlertid vært gjennom en lang reise dette tiåret, og har gått fra å være fansens mest forhatte til å bli litt av en glemt favoritt. Det har definitivt fått sin hevn på mange måter, men tiden vil bare vise om det vil bli ansett som enda mer undervurdert etter hvert som årene går, eller om det nok en gang vil falle bort i spillverdenens evige glemsel.

Battlefield 2042

Dette er et litt kontroversielt punkt. Langt fra alle er fornøyde med hvordan Battlefield 2042 fungerer i dag, men det er ubestridelig at det har gått fra å være en fullstendig avskyelig ødelagt bug-fest til i det minste å ha en relativt stabil spillerbase som synes det er bra nok til å komme tilbake dag etter dag. Men la oss spole båndet litt tilbake - til begynnelsen av Battlefield 2042s spede barndom. Hva var det som egentlig gikk galt? Bortsett fra å være en bug-fest deluxe, ble ideen om de nye spesialistene ikke umiddelbart ønsket velkommen. De nye "moderne" elementene gikk en annen vei og avvek fra de tradisjonelle Battlefield-ingrediensene, og kastet inn gripekroker og "kule" skinn. Det var også mangel på innhold, kartene ble ikke ansett som gode nok, og spillet fikk en lunken mottakelse av spillpressen. Vi ga spillet en femmer i vår anmeldelse, noe som er betydelig lavere enn hva man kunne håpe på for et spill av Battlefields kaliber. Med disse faktorene i bakhodet ble spillet en flopp, og ingen, eller i hvert fall svært få, spilte det.

Spol frem båndet noen år. Etter flittig patching og kjærlighet fra Dice er Battlefield 2042 faktisk et anstendig spill. Langt bedre enn det var da det ble utgitt. I stedet for å forlate produktet sitt, valgte de å lytte til publikum og fikse noen av feilene. Når det er sagt, er det ikke perfekt i dag heller - men det er et spill som definitivt ville blitt belønnet med en høyere vurdering enn en femmer hvis det hadde blitt utgitt i sin nåværende tilstand. Det har også en så billig prislapp i disse dager at mange Battlefield-hungrige spillere velger å hoppe inn i det og bli hekta når de innser at det er et godt spill. Du bør prøve det også, hvis du ikke har gjort det. Det er ikke Battlefield 4, men det er definitivt verdt din dyrebare tid.

Diablo 3

Allerede før Diablo 3 ble utgitt, visste vi alle hva som var i vente. Da den tredje, demon-drepende iterasjonen først ble vist frem, innså mange spillere med en tåre i øyet at det ikke var så mye en oppfølger til det den gang tolv år gamle, elskede Diablo 2: Lord of Destruction. Nei, dette var "World of Warcraft Diablo-utgaven". Sammenlignet med den stilsettende, gotisk skremmende forgjengeren var designet forferdelig. Fullstendig bedrøvelig. De barnslige neonfargene og de lyse omgivelsene var en komplett skamplett for øyet. Så selv før utgivelsen hadde Diablo 3 ikke vind i seilene. Og så ble det utgitt. Hvis du var heldig på lanseringsdagen, 12. mai 2012, fikk du spille, men undertegnede, som satt på en benk med en gjeng venner, ble møtt med den samme illevarslende feilmeldingen som resten av internett. Serverne er opptatt på dette tidspunktet. Vennligst prøv igjen senere (Feil 37). I motsetning til tidligere spill gjaldt den den gang relativt nye oppfinnelsen always-online for Diablo 3 uansett om du spilte alene eller på LAN, og Blizzard hadde overhodet ikke forberedt seg på det massive angrepet av spillere på de skjøre serverne sine, og det skulle uansett ta hele sommeren før forbindelsen stabiliserte seg.

De heldige spillerne som til slutt kom seg inn, ble møtt av et spill hvis (ikke-eksisterende) sluttspill ikke skilte seg mye fra forgjengeren, og som for det meste besto i å spille eventyret om og om igjen på jakt etter bedre gjenstander - som på toppen av det hele kunne kjøpes for en slikk og ingenting i auksjonshuset. På grunn av inflasjonen av gode gjenstander ble prisene presset ned, og unike gjenstander kunne kjøpes for småpenger. Kort sagt var det ikke mye å bli igjen for. Men med Reaper of Souls-utvidelsen, og senere Rise of the Necromancer-tillegget, endret alt seg. Den nye, femte akten var den mørkeste hittil, og Crusader- og Necromancer-karakterene brakte tilbake det beste fra Paladin- og Necromancer-klassene i den andre akten. Auksjonshuset ble fjernet i 2014, og et håndverkssystem, der du får muligheten til å bryte ned ubrukelig tyvegods, ble introdusert. En solid, sesongbasert sluttspillsløyfe med Grifts, der du konkurrerer om å fullføre vanskeligere og vanskeligere utfordringer for å få sjansen til å komme på topplistene, ga spillerne en gulrot til å fortsette lenge, lenge etter at eventyret var over. En skikkelig solskinnshistorie for en tittel som så sent som i fjor høst hadde like mange aktive spillere som oppfølgeren Diablo IV.

Fallout 76

Et spill skal selvfølgelig ikke trenge femti eller noe sånne oppdateringer før det blir interessant. Interessant var det Bethesda håpet at flerspillerspillet deres i Fallout-verdenen kunne være, for alle som elsket denne spillserien. Det kan virke ironisk å beskylde et spill som foregår i en postapokalyptisk verden for å føles for øde. Men Fallout 76 føltes ekstremt tomt og ikke veldig interessant i det hele tatt. Folk klaget på det meste som kunne klages på, men alt føltes berettiget. Fallout 76 ble kanskje markedsført som noe annet enn de ganske tunge historiedrevne eventyrene i serien som kom før - men det betydde ikke at folk likte det. Kritikken gikk på alt fra tekniske problemer, mangelen på et klart mål og den totale mangelen på datastyrte figurer i verdenen. Appalachia, der det foregikk, var rett og slett for tomt for sitt eget beste.

Det tok litt over halvannet år. Så la Bethesda til det mange hadde ønsket seg fra starten. Den tredje store oppdateringen, kalt Wastelanders, introduserte datastyrte karakterer som du kunne møte i verden, og nå begynte ting å høres litt annerledes ut. Plutselig fikk man en følelse av å gjøre noe mer enn bare å løpe rundt med vennene sine og skape sine egne små historier. Flere år etter at spillet ble utgitt, begynte utviklerne også å gi spillet den kjærligheten det hadde trengt før det ble utgitt. De finpusset mange tekniske aspekter og problemer. Men fremfor alt ga de ut mye nytt innhold.

Faktisk, hvis du ser på utgivelsen av alle de nye store oppdateringene, har de vært sjenerøse og veldig effektive med dem. For eksempel kom Steel Dawn, oppdatering nummer seks, syv måneder etter Wastelanders. Nå var det nok av historier å følge, karakterer å møte, og frem til nå i 2025 har spillet mottatt tjueto store oppdateringer. Det er med andre ord noe helt annet å gå inn i Fallout 76 nå enn det var ved utgivelsen. Men faktum er at du kunne ha gått inn i spillet for noen år siden, og det ville ha føltes som et komplett spill på mange måter. For de som hadde en vennegjeng og utelukkende spilte online med dem, har Fallout 76 stort sett alltid hatt noe å tilby. Hvis det var det du var ute etter; å utforske og løpe rundt i Appalachia sammen med en haug med andre spillere. For meg, som spilte solo, var det i utgangspunktet nok med den tredje store oppdateringen hvor jeg endelig kunne møte datastyrte karakterer for å gjøre spillet litt interessant. I dag har det blitt noe som fungerer like godt for en gruppe spillere som for en som foretrekker å vandre gjennom villmarken alene.

Automobilista 2

Da det søramerikanske indie-studioet Reizas mye omtalte oppfølger ble lansert, ble den raskt latterliggjort på grunn av den håpløst rare støtdemperfysikken og den flate simuleringen av de mest grunnleggende egenskapene til et racingdekk. Gjennom 2020 og 2021 var Automobilista 2 et bevis på at britiske Slightly Mad Studios' rebrandede fysikkmotor Madness ikke var det tekniske beistet det hadde blitt beskrevet som. Fansen ble skuffet. En skuffelse som varte. Sakte, men sikkert begynte imidlertid det 24 personer store miniteamet som utviklet Automobilista 2 å produsere små fragmenter av den briljansen som spillet byr på i dag, og sakte, men sikkert begynte spillerne å innse at det i utgangspunktet handlet om en forhastet lansering og mye uutnyttet potensial. I dag, etter 100 oppdateringer og nesten 15 DLC-pakker med biler, motorsportdisipliner, bilklasser, spillmoduser og baner, er Reizas nummer to et forrykende godt racingspill som byr på strålende kjøring med realistisk dekkfysikk, suveren grafikk og svært mye innhold.

Cyberpunk 2077

Det er svært få spill og svært få anledninger som kan måle seg med den nonchalansen og skjødesløsheten som Cyberpunk 2077 viste da det ble lansert i desember 2020. 60 % av alle funksjonene i spillet som var lovet på forhånd, manglet, og de resterende 40 % ble druknet og druknet i spillødeleggende bugs. Det gikk til og med så langt at Sony fjernet spillet fra Playstation Store og refunderte pengene til dem som allerede hadde kjøpt The Witcher-teamets bisarre produkt. CD Projekt var imidlertid ikke de som ga opp sitt ultraambisiøse actionrollespill, i stedet ba de spillerne om unnskyldning, bet i det sure eplet og begynte å jobbe med den ene oppdateringen etter den andre. Sakte, men sikkert bygget de spillet som først var ment for utgivelse, og sammen med DLC-pakken Phantom Liberty (som var helt strålende), skulle det vise seg at Cyberpunk 2077 reiste seg som en fugl Føniks fra asken.