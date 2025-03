Fra John Wicks verden: Ballerinas nyeste trailer byr på flammekastere og masse action

HQ

Mens Lionsgate fortsatt ser ut til å være svært fokusert på å fortsette historien om John Wick med enda en hovedserie (på en eller annen måte...), vil franchisen i stedet utvides med en ny spinoff i nærmeste fremtid. Dette blir ikke en begrenset TV-serie som Continental, men i stedet en stor teatersatsing med Ana de Armas i hovedrollen, og til og med Keanu Reeves' Baba Yaga gjør en kort opptreden også.

From the World of John Wick: Ballerina kommer på kino fra 7. juni og dreier seg om Armas' rollefigur Eve, som er en snikmorder som er opplært i Ruska Roma, og som nå er ute etter hevn etter at faren hennes ble myrdet.

Siden dette er en John Wick -produksjon, byr den selvsagt på mye voldelig action og velkoreograferte kamper, og den siste traileren er bare et ekstra bevis på dette. Den varmer til og med opp ting ytterligere ved å fokusere enda mer på flammekastere, ved å tilby et ild- og istema. Sjekk den ut nedenfor.

