Fra løper til soldat: Denne kenyanske idrettsutøveren ble lurt av en sportsagent og tvunget til å kjempe for Putin

HQ

Med tårene rennende nedover ansiktet trygler Evans Kibet, en 36 år gammel langdistanseløper, for sitt liv i en video utgitt av Ukrainas 57. separate motoriserte infanteribrigade.

Iført en sportstopp under brigadens flagg løfter han hendene og trygler: "Jeg er kenyaner. Ikke skyt meg." Kibet var en gang en idrettsutøver fra Kenyas treningsby Iten, men sier at han ble lurt av en sportsagent som lovet ham en sjanse til å konkurrere i Russland.

I stedet ble passet hans konfiskert, og han ble tvunget til å undertegne dokumenter han ikke kunne lese. Disse papirene, hevder han, var billetten hans rett inn i Vladimir Putins hær. Det som fulgte, var et skremmende ultimatum: "Jeg fikk beskjed om at enten drar du i kamp, eller så dreper vi deg."

Kibet insisterer på at han aldri har kjempet et eneste slag. Etter en ukes grunntrening, bevæpnet med et automatgevær han knapt visste hvordan han skulle bruke, sier han at han foretok en dristig flukt, la fra seg våpenet og vandret i dagevis gjennom en ukrainsk skog til han snublet over soldater.

Livredd ropte han ordene som nå er blitt virale: "Jeg er kenyaner, vær så snill, ikke skyt meg." Men skjebnen hans er langt fra sikker. Hjemme i Kenya ser familien hans sjokkert på opptakene. "Jeg er så traumatisert. Jeg sov ikke om natten", sier hans kusine Edith Chesoi til journalister.

Hans yngre bror kaller ham "en ydmyk mann, en løper, en bærebjelke i familien", mens Ukraina sier at saken hans avslører hvordan Russland utnytter sårbare utlendinger fra fattige nasjoner, lokker dem med jobber og drømmer, for så å skyve dem ut på slagmarken.

Mange overlever aldri lenge nok til å fortelle sin historie. For Evans Kibet, den 36 år gamle langdistanseløperen som en gang drømte om å vinne maratonløp i utlandet, er det eneste løpet nå om livet. Familien trygler Kenyas regjering om å gripe inn før han går tapt for alltid.