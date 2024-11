Fra maur til zombier: Seks tiår med videospillskrekk

HQ

Når det gjelder videospillhistorie, er det få forlag som leverer så konsekvent og vakkert som Bitmap Books. Deres siste utgivelse, From Ants to Zombies: Six Decades of Video Game Horror, dykker med hodet først inn i den mørke, urovekkende og ofte spennende skrekkspillverdenen. I tråd med Bitmaps rykte er denne boken ikke bare fin å ha i hylla - den er et dypt, berikende dykk inn i en hel sjangers utvikling.

Det første du vil legge merke til når du holder denne boken i hånden, er kvaliteten. Bitmap Books mestrer kunsten å forvandle spillhistorie til fysiske minnesmerker, og denne boken er ikke noe unntak. Omslagsdesignet, med en makaber collage av ikoniske skrekkspillbilder, skriker "samlerobjekt". Papiret av høy kvalitet og de livlige trykkene gir hver side en førsteklasses følelse. Enten du blar gjennom grusomme skjermbilder eller beundrer uhyggelig konseptkunst, er det visuelle her fantastisk. Bitmap gir ikke bare ut bøker - de skaper museumsgjenstander for gamere.

Boken er delt inn i seks tiår, fra skrekkens spede begynnelse i spill som Haunted House (1972) og Monster Maze (1981), til moderne mesterverk som Resident Evil Village og The Last of Us Part II. Det som skiller From Ants to Zombies fra mengden, er dens evne til å sette spillene inn i sin egen tidsperiode. Dette er ikke bare en liste over skrekktitler - det er en analyse av hvordan kulturell frykt og teknologiske fremskritt har formet sjangeren.

Bitmap Books

Dette er en annonse:

Boken gjør en fantastisk jobb med å vise hvordan tidlige begrensninger - blokkerte sprites og enkle lydeffekter - ble forvandlet til styrker. Minimalismen i spill som Sweet Home (1989) eller de pikselerte grusomhetene i Clock Tower (1995) tvang for eksempel utviklerne til å fokusere på atmosfære og historie i stedet for sjokkverdi. Det er fascinerende å se hvordan disse tidlige valgene la grunnlaget for dagens hyperrealistiske overlevelsesskrekkspill.

Selv om zombier uunngåelig dominerer visse deler - takk, Resident Evil - gjør boken et poeng av å vise frem sjangerens mangfold. Den går utover de stereotypiske, sjangrende udøde og fordyper seg i psykologisk skrekk (Silent Hill), kosmisk skrekk (Eternal Darkness) og til og med skrekkkomedie (Maniac Mansion).

De titulære "maurene" representerer de ofte oversette skapningene i den tidlige skrekken, som de skumle krypene i It Came from the Desert (1989). Denne innrammingen minner leserne om at skrekk ikke alltid handler om blod og grøss - det kan være hva som helst som får det til å krype i huden din.

Et av bokens høydepunkter er samlingen av intervjuer med utviklere. Disse avsnittene gir et innblikk i hvordan noen av de mest ikoniske spillene ble skapt. Å høre fra hjernene bak spill som Alien: Isolation eller Dead Space gir en dybde som går lenger enn bare å beundre selve spillene. Én ting er å vite at Silent Hill 2 er et mesterverk, noe annet er å høre om tankeprosessen bak den hjemsøkende, tåkefylte byen eller den psykologisk ødeleggende fortellingen.

Dette er en annonse:

Bitmap Books

Disse intervjuene berører også hvordan skrekkfilmene utvikler seg i takt med teknologien. VR-skrekk, for eksempel, får behørig oppmerksomhet, med diskusjoner om hvordan mediets innlevelse øker fryktfaktoren. Det er til og med et nikk til fremtiden, med spekulasjoner om AI-drevne skrekkopplevelser som tilpasser seg spillernes frykt i sanntid.

Bitmap Books har alltid hatt et godt øye for kunst, og From Ants to Zombies er intet unntak. Konseptskisser, reklamemateriell og skjermbilder fra spillet er spredt utover sidene. Layouten sørger for at hvert bilde får sin egen stund til å skinne.

Det som er spesielt kult, er hvordan boken fremhever mindre kjente perler ved siden av de store navnene. Jada, det er sider dedikert til Resident Evil og Silent Hill, men det er også kjærlighet til undervurderte titler som Fatal Frame, Rule of Rose og til og med sære indiespill som Darkwood. Det visuelle er ikke bare pent - det er en påminnelse om hvor stort og variert skrekkspill-landskapet egentlig er.

Bitmap Books

Ingen anmeldelse er komplett uten en nitpick eller to, og selv om From Ants to Zombies er fantastisk, er den ikke feilfri. Med sine nesten 400 sider kan boken føles litt overveldende hvis du ikke er en hardcore skrekkfan. Den store mengden detaljer - selv om det er verdt å sette pris på - kan gjøre det vanskelig for tilfeldige lesere som bare vil ha høydepunktene.

Selv om boken forsøker å dekke hele sjangeren, lener den seg dessuten tungt på vestlige spill. Japanske skrekktitler er riktignok omtalt, men analysen føles ofte litt overfladisk sammenlignet med dypdykkene i vestlige klassikere. En mer balansert tilnærming hadde vært velkommen, spesielt med tanke på hvor innflytelsesrike japanske utviklere har vært i å forme sjangeren.

Hvis du er glad i dataspill, skrekk eller bare vakre bøker, er From Ants to Zombies: Six Decades of Video Game Horror fortjener en plass i bokhyllen din. Bitmap Books har nok en gang bevist at de er gullstandarden når det gjelder spillhistorie.

Enten du er en die-hard Silent Hill-fan eller en som bare husker at du ble skremt av Doom 3 i sin tid, er denne boken fullpakket med nostalgi, innsikt og fantastiske bilder. Det er ikke bare en hyllest til skrekkspill - det er et kjærlighetsbrev til en hel sjanger som fortsetter å utvikle seg og skremme.

From Ants to Zombies er ikke bare en bok - det er en tidsmaskin som tar deg med gjennom flere tiår med skrekk, fra pikselaktige jump scares til filmatiske mareritt. For alle som elsker spillhistorie, er dette en no-brainer (pun intended).

Bitmap Books