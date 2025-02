Fra president til diktator: Trump vender seg mot Zelenskij over natten

HQ

I en oppsiktsvekkende opptrapping av retorikken lanserte president Donald Trump en rekke angrep på Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, der han beskyldte ham for å være en "diktator uten valg" og beskyldte ham for å ha tvunget USA til å investere hundrevis av milliarder av dollar "for å gå inn i en krig som ikke kunne vinnes".

Uttalelsene kom etter at Zelensky nylig hadde anklaget Trump for å være fanget i en russisk desinformasjonsboble. Trumps harde kommentarer, som ble fremsatt i et innlegg på Truth Social og forsterket under en tale i Miami, signaliserer en økende frustrasjon over Zelenskys håndtering av krigen.

Den offentlige feiden har reist spørsmål om Trumps fremtidige tilnærming til Ukraina, og hvordan den kan påvirke den pågående diplomatiske innsatsen for å få slutt på konflikten. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse spenningene vil påvirke Ukrainas krigsstrategi og forholdet til viktige allierte, inkludert USA.