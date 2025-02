Fra president til diktator: Zelensky oppfordrer USA til pragmatisme midt i Trumps harde kritikk

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har svart på Donald Trumps skarpe uttalelser om at han er en diktator ved å oppfordre til samhold i Ukraina og Europa, samtidig som han oppfordrer USA til å være pragmatiske.

Trump har skremt europeiske allierte ved å holde innledende fredssamtaler med Russland uten å konsultere Kiev, og har presset på for en rask løsning på krigen. I mellomtiden har det kommet rapporter om at Trump-administrasjonen jobber med en fremskyndet mineralavtale med Ukraina, selv om sikkerhetsgarantier fortsatt er et springende punkt.

Etter hvert som spenningen øker, vurderer europeiske nasjoner å sette inn en fredsbevarende styrke, noe som fordømmes av Kreml, men som Zelenskij hilser forsiktig velkommen. Situasjonen understreker den raskt skiftende dynamikken i Vestens politikk overfor Ukraina, noe som tvinger landets ledere til å navigere i et usikkert diplomatisk landskap.