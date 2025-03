Fra jagerfly til elefanter: Putin styrker båndene til Myanmar gjennom "elefantdiplomati"

HQ

I et nytt uttrykk for de voksende båndene møtte Russlands president Vladimir Putin Myanmars militære leder, general Min Aung Hlaing, i Moskva 4. mars 2025, under samtaler som gjenspeilte en felles visjon om et dypere samarbeid mellom de to nasjonene (via Reuters).

Høydepunktet? En diplomatisk gest som involverte seks elefanter, en gave fra Myanmar, som Putin muntert tok imot og nevnte at elefantene nå bodde i Moskvas dyrepark.

Denne gesten, sammen med den nylige leveransen av militærfly, har blitt kalt "elefantdiplomati", et symbol på det stadig sterkere forholdet mellom Russland og Myanmar, som begge i stor grad har blitt utstøtt av vestlige makter.

Mens Myanmar fortsatt er preget av politisk uro etter militærkuppet i 2021 og påfølgende sivile uroligheter, har juntaen funnet en stødig alliert i Russland, og handelen mellom de to landene vokste med 40 % i fjor.

I takt med at de to landene videreutvikler sitt militære samarbeid og diskuterer potensielle atomenergiprosjekter, ser det ut til at Russlands rolle som en viktig partner for Myanmars omstridte regime bare blir sterkere og sterkere. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette forholdet vil utvikle seg.