Fra side til skjerm: Hvordan ble The Day I Became a Bird til et videospill?

I forrige uke, da vi var i den britiske hovedstaden for å delta på London Games Fests New Game Plus-arrangement, var utvikleren Hyper Luminal Games og Passion Pictures på plass for å vise frem det koselige eventyret The Day I Became a Bird. Den historiebokinspirerte tittelen ble tilfeldigvis også lansert i forrige uke, den 16. april, noe som ga en perfekt kombinasjon av muligheter, noe vi utnyttet ved å få sjansen til å snakke med Passion Pictures om prosjektet.

I et intervju med produsent Karen Troop fikk vi vite mer om det herlige og koselige spillet, inkludert hvordan det ble til. Det viser seg at det var en ganske heldig og inspirerende reise, som blant annet involverte bokfestivalen i Bologna.

"Andrew Ruerman, som er grunnleggeren av Passion Pictures, fant boken på bokfestivalen i Bologna, og han hadde tidligere gjort dette med en annen film som hadde vært veldig vellykket, og som han faktisk vant en Oscar for, kalt The Lost Thing, der han hadde funnet boken på festivalen, gjort den om til en animert kortfilm og vunnet en Oscar. Så han tenkte at han ville dra tilbake til bokfestivalen i Bologna og gjøre det samme."

Troop fortsetter: "Han kom over denne boken, ble umiddelbart tiltrukket av den, og så endte han opp med å jobbe med Epic Games fordi de var ute etter å finne måter å få mer stilisert animasjon inn i Unreal Engine.

"Så det ble til denne kortfilmen. Det er en nydelig 15-minutters animasjon, som du forresten får som DLC med spillet, hvis du kjøper spillet, noe vi syntes var... Ja, vi syntes det var en fin liten ting å gjøre. Og så kom jeg inn som EP i spillteamet, og tenkte med en gang at her er det et koselig spill. Det forvirret virkelig alle i animasjonsstudioet, for det var ikke deres førstevalg når det gjaldt hva slags ting som kunne bli et spill, og det er ikke mange store gamere der og sånne ting. Så jeg trakk frem denne, alle ble veldig forvirret, og så dro jeg og lagde et spill."

Så er videospillfilmatiseringen av The Day I Became a Bird et heldig sammentreff, eller rett og slett et produkt av at muligheten møter forberedelsene? Uansett hvordan spillet ble til, kan du nå spille det på PC og til og med se den Oscar-vinnende kortfilmen som følger med hele spillet. Og apropos å se, se hele intervjuet vårt med Troop nedenfor.