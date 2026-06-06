Fra skaperne av Camper Van: Make it Home kommer Book Nook, deres neste koselige tittel

Etter lanseringen for nøyaktig ett år siden av Camper Van: Make it Home, simulatoren der du skreddersydde en bobil for å dra ut på landsbygda, er det spanske studioet Malapata Studio fra Málaga tilbake med nok et avslappet tilbud om innredning og skreddersøm. Det heter Book Nook, et spill der du kan bygge din egen lille, dekorative Book Nook.

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Bit for bit, uten å forhaste deg eller føle deg presset, plukker du opp hver del og plasserer den forsiktig til du kjenner det tilfredsstillende "klikket" når alt faller på plass. Steam-siden er nå live, og Book Nook har gitt ut en demo slik at du kan prøve det med en gang. Genialt, synes du ikke?

Foreløpig er det bare PC-utgivelsen som er bekreftet, men det ser ut til at flere plattformer er på vei. Følg med hvis du vil finne ut mer!

Book Nook bildegalleri