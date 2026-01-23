Fra skeptiker til foredragsholder: Musk overrasker i Davos etter år med kritikk

HQ

Elon Musk gjorde en uventet opptreden på World Economic Forum i Davos torsdag, noe som markerte en skarp reversering etter mange år med offentlig latterliggjøring av den årlige samlingen av globale politiske og forretningseliter. Verdens rikeste person meldte sin ankomst få minutter før han gikk på scenen, og skrev på X at han snart skulle tale og spurte sine følgere hva han skulle si.

Musk deltok i et panel sammen med BlackRock-sjef Larry Fink, hans første Davos-opptreden i en tid da hans politiske og økonomiske innflytelse sjelden har vært større. Under diskusjonen snakket han om Teslas ambisjoner i Europa, og sa at han var optimistisk med hensyn til at godkjenningen av selskapets selvkjørende teknologi kunne komme allerede neste måned.

Han brukte også anledningen til å sprøyte humor inn i den anspente geopolitiske atmosfæren rundt forumet. Musk spøkte med president Donald Trumps retorikk overfor Grønland og Venezuela, og gjorde narr av det nylig annonserte Fredsstyret. Han spilte på ordet "fred" og spøkte om å ta "en liten bit av Grønland, en liten bit av Venezuela", og høstet latter fra publikum før han la til: "All we want is piece."

Musk gikk ikke av veien for å kritisere USAs tollpolitikk, som han mente var til skade for utbyggingen av solenergi. Han hevdet at høye tollbarrierer hadde ført til kunstig høye kostnader, og påpekte at Kina dominerer produksjonen av solenergi og relatert teknologi, noe som gjør proteksjonistiske tiltak økonomisk kontraproduktive.

Musks opptreden var oppsiktsvekkende med tanke på hans langvarige fiendtlighet mot Davos-møtet, som han gjentatte ganger har beskrevet som elitistisk, uansvarlig og fjernt fra vanlige folk. Hans tilstedeværelse understreket motsetningene i hans nåværende posisjon som både en høylytt kritiker av globale institusjoner og en sentral skikkelse i debatter som former teknologi, forsvar, energi og geopolitikk, hvorav mange nå utspiller seg på de samme scenene som han en gang avviste.