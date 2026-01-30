Fra underdog til historie: Djokovic STUNSER Sinner og setter historisk Australian Open-finale med Alcaraz

HQ

Mot alle odds har 38 år gamle Novak Djokovic slått Jannik Sinner i semifinalen i Australian Open, og på søndag møter han Carlos Alcaraz i sin rekordstore 25. Grand Slam-turnering. Nesten ingen hadde spådd dette utfallet, med tanke på hvor dominerende Jannik Sinner har vært i Grand Slam-turneringer, spesielt i Australian Open (19 seire på rad med to titler)... og hvordan Djokovic nesten ble slått ut av Lorenzo Musetti i kvartfinalen, og bare kvalifiserte seg fordi rivalen ble skadet.

"Takk for at jeg i det minste fikk en", sa Djokovic til Sinner ved nettet etter det 4 timer og 9 minutter lange eposet. Sinner leder fortsatt 6-5 i det innbyrdes oppgjøret, men italieneren har slått Djokovic fem ganger mellom 2023 og 2025.

Søndagens finale blir Djokovics 39. Grand Slam-finale (med en statistikk på 24-14). Australian Open er hans mest suksessrike turnering, med ti seire, den siste i 2023. Som 38-åring trodde noen at Djokovics storhetstid var over, men etter to år uten en majorfinale møter han verdens nummer 1 Carlos Alcaraz ... som også overvant en episk femsettskamp med Zverev.

Resultatet av finalen vil helt sikkert bli historisk. Hvis Alcaraz vinner, blir han den yngste spilleren, 22 år gammel, til å fullføre karrierens Grand Slam (han er allerede den yngste spilleren som har nådd finalen i alle de fire majorene). Hvis Djokovic vinner, blir han den eldste Grand Slam-vinneren i herresingle, og overgår Ken Rosewall (37 år under Australian Open i 1972).