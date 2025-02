HQ

Fractal Design Era 2 er et kompakt ITX-kabinett som balanserer estetikk, funksjonalitet og ytelse på en kunstferdig måte. Denne versjonen bygger videre på forgjengeren Era ITX, og tar tak i tidligere mangler, spesielt når det gjelder varmestyring, samtidig som den introduserer en raffinert design som appellerer til både gamere og profesjonelle.

Ved første øyekast fascinerer Era 2 med sin slanke, minimalistiske design. Kabinettet er tilgjengelig i tre forskjellige farger: Silver, Midnight Blue og Charcoal Grey, som alle har et anodisert aluminiumseksteriør som utstråler raffinement. En iøynefallende funksjon er toppanelet, som er utsmykket med valnøttre, noe som gir et snev av eleganse som skiller det fra typiske PC-kabinetter. Det er imidlertid verdt å merke seg at noen brukere har rapportert om mindre problemer med kvalitetskontrollen, for eksempel små feiljusteringer i sidepanelene og sporadiske ujevnheter i trefinishen.

Era 2 måler 366 x 165 x 314 mm, noe som gir et volum på 19 liter som utnytter plassen effektivt uten at det går på bekostning av komponentkompatibiliteten. Kabinettet har en sandwich-lignende utforming med en bevegelig ryggrad, slik at brukerne kan justere den interne avstanden for å få plass til ulike maskinvarekonfigurasjoner. Denne designen støtter GPU-er med en lengde på opptil 326 mm og har tre ryggposisjoner for å balansere høyden på CPU-kjøleren og tykkelsen på GPU-en, noe som gir fleksibilitet for ulike byggekrav.

Byggingen i Era 2 er bemerkelsesverdig brukervennlig til å være et ITX-kabinett. Den avtakbare radiatorbraketten på toppen forenkler installasjonen av kjøleløsninger, og PSU-orienteringen, med de innvendige terminalene vendt oppover, forbedrer tilgjengeligheten under monteringen. Kabelhåndteringen er godt gjennomtenkt, med mange festepunkter og kanaler som gjør det enklere å bygge rent og organisert. De to forhåndsinstallerte Aspect 120 mm PWM-viftene i bunnen bidrar til effektiv luftstrømstyring.

Byggere bør imidlertid være oppmerksomme på komponentdimensjoner og kabelføring, spesielt når de velger større GPU-er eller SFX-L-strømforsyninger, da det kan bli trangt om plassen. I tillegg støtter kabinettet både 240 mm og 280 mm radiatorer, men det er nødvendig å tenke nøye gjennom dette for å sikre kompatibilitet med andre komponenter og for å opprettholde optimal luftstrøm.

Varmestyringen i Era 2 har gjennomgått betydelige forbedringer i forhold til forgjengeren. Kabinettets design legger til rette for effektiv luftstrøm, der de bunnmonterte viftene trekker inn kjølig luft og den toppmonterte radiatoren eller viftene slipper ut varm luft. I testscenariene holdt CPU- og GPU-temperaturene seg innenfor akseptable grenser, selv under belastning, noe som indikerer at Era 2 kan håndtere komponenter med høy ytelse uten at det går på bekostning av den termiske ytelsen.

Det er viktig å merke seg at PSU-enhetens eksosretning mot de nederste inntaksviftene kan skape luftstrømskonflikter, avhengig av den spesifikke PSU-modellen som brukes. Selv om denne konfigurasjonen gjør kabelhåndteringen enklere, kan den potensielt påvirke den termiske effektiviteten. Brukere anbefales å overvåke komponenttemperaturer og justere viftekurver eller -retninger etter behov for å opprettholde optimal kjøleytelse.

Fractal Design Era 2 skiller seg ut på markedet for små kabinetter ved å tilby en harmonisk blanding av stil, fleksibilitet og ytelse. Den gjennomtenkte designen og byggekvaliteten gjør det til et tiltalende valg for entusiaster som er på jakt etter et kompakt, men likevel kapabelt kabinett. Selv om det finnes mindre forbedringsområder, som kvalitetskontroll og komponentkompatibilitet, gjør Era 2s sterke sider det til et overbevisende alternativ for dem som ønsker å bygge et ITX-system med høy ytelse og en særpreget estetikk.