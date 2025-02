HQ

Fractal Design har vært et av de mest populære merkene for byggere som er ute etter ren estetikk, solid luftstrøm og høy byggekvalitet. Fractal Designs nyeste produkt på markedet for kompakte kabinetter, Fractal Design Ridge, har en unik tilnærming til ITX-kabinettdesign, og blander minimalisme med funksjonalitet i en slank, konsolllignende formfaktor. Men holder det i praksis? La oss dykke ned i det.

Rett ut av esken imponerer Ridge med sin diskrete, men elegante estetikk. Den har et frontpanel i matt aluminium med rene linjer, en myk plastramme og et nett av høy kvalitet på siden for ventilasjon. Den kompakte, slanke designen (375 x 95 x 355 mm) gjør den ideell for oppsett der det er trangt om plassen, enten den står vertikalt eller ligger flatt som en konsoll. Et av de fremtredende designelementene er I/O-panelet foran, som inkluderer to USB 3.0-porter, én USB-C-port, en kombinert lydkontakt og en strømknapp. Oppsettet er enkelt og praktisk, noe som gjør det lett å komme til selv på trange steder. Ridge leveres også med magnetiske støvfiltre på sidepanelene, en liten, men viktig funksjon som bidrar til å holde støv ute samtidig som luftstrømmen opprettholdes.

Materialene føles førsteklasses og slitesterke, noe Fractal Design er kjent for. Konstruksjonen i stål og aluminium gir kabinettet en betryggende robusthet, samtidig som den relativt lette profilen opprettholdes.

Innvendig layout og kompatibilitetThe Ridge er designet for å passe til ITX-hovedkort, og selv om det naturligvis medfører plassbegrensninger, har Fractal gjort en utmerket jobb med å optimalisere den interne layouten. Kabinettet støtter SFX- og SFX-L-strømforsyninger, og takket være den gjennomtenkte strukturen får du akkurat nok plass til to 2,5-tommers harddisker og én 3,5-tommers harddisk - en solid balanse mellom kompakthet og utvidelsesmuligheter. Når det gjelder kjøling, har Ridge plass til to 120 mm eller 140 mm vifter på sidepanelet (to 140 mm PWM-vifter er inkludert). I tillegg er det plass til en 240 mm radiator, noe som gjør det mulig å installere en AIO-væskekjølingsløsning - en sjelden funksjon i ultrakompakte kabinetter.

En av de største fordelene med Ridge er GPU-støtten. I motsetning til andre ITX-kabinetter som tvinger deg til å bruke ultrakompakte GPU-er, støtter Ridge grafikkort med en lengde på opptil 335 mm (hvis du bruker en SFX-L PSU) og opptil 325 mm med en SFX PSU. Dette betyr at du enkelt får plass til de fleste avanserte GPU-er, inkludert RTX 4080- og RX 7900 XTX-modeller, noe som gjør Ridge til et godt valg for gaming-bygg.

Termikk og kjøleytelseKompakte kabinetter sliter ofte med varmestyring, men Fractal Design har tatt skritt for å redusere dette. Nettingpanelet på siden gir direkte luftstrøm til GPU-en, noe som reduserer varmeoppbygging, mens de medfølgende viftene gir solid kjøleytelse rett ut av esken. Under testing med en RTX 3070 og Ryzen 7 7800X holdt temperaturene seg godt innenfor trygge områder. Med viftene på rundt 50 % hastighet holdt GPU-en seg rundt 70 °C under belastning, mens CPU-en holdt seg under 75 °C med en AIO-kjøler. Dette er utmerkede resultater for et ITX-bygg, og med litt finjustering kan du oppnå enda bedre temperaturer.

Luftstrømmen er imidlertid fortsatt noe restriktiv sammenlignet med større ITX-kabinetter som NR200 eller Dan A4. Hvis du kjører en CPU med høy TDP og en strømslukende GPU, er det verdt å vurdere ytterligere kjøleløsninger, for eksempel undervolting av komponentene eller justering av viftekurvene.

KabelhåndteringKabelhåndtering i ITX-kabinetter er alltid en utfordring, men Ridge gjør det overraskende overkommelig. Kabinettet har flere kabelfestepunkter og god plass bak hovedkortbrettet for kabeldirigering. Inkluderingen av en forhåndsinstallert PCIe 4.0-stigerørskabel er et fantastisk tillegg, som sparer deg for bryet med å kjøpe en separat og sikrer optimal GPU-plassering. Selv om det fortsatt er trangt om plassen, kan nøye planlegging og bruk av kabler med tilpasset lengde resultere i en ren og effektiv konstruksjon. Hvis du bruker en SFX-L PSU, må du regne med å legge ned litt mer arbeid i å rute kablene effektivt.

StøynivåTakket være den solide byggekvaliteten og nettingpanelene opprettholder Ridge en lav støyprofil selv under belastning. De medfølgende 140 mm PWM-viftene er relativt stillegående, spesielt når de kjører på lavere hastigheter. Med en godt optimalisert viftekurve er kabinettet fortsatt stillegående ved tomgangskjøring og moderat arbeidsbelastning. Under tung spillbelastning blir viftestøyen merkbar, men det er ikke noe utenom det vanlige for et ITX-system. Den gode nyheten er at kabinettet ikke skrangler eller vibrerer, noe som noen ganger er et problem med billigere kompakte kabinetter.

Fractal Design Ridge er et utmerket valg for deg som ønsker å bygge en kompakt, stilig og høytytende ITX-spill- eller arbeidsstasjons-PC. Med solid GPU-støtte, et gjennomtenkt oppsett og god byggekvalitet skiller det seg ut som et av de beste slanke ITX-kassettene på markedet. Selv om termikken er anstendig for et ITX-kabinett, må du være oppmerksom på kjøling hvis du planlegger å bruke kraftige komponenter. Når det er sagt, kan du med litt nøye planlegging og effektiv kabelhåndtering skape en kraftig, stillegående og plassbesparende konstruksjon som ser fantastisk ut i ethvert oppsett. Hvis du liker tanken på et PC-kabinett i konsollstil som ikke går på bekostning av ytelsen, er Fractal Design Ridge absolutt verdt å vurdere.