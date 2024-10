Fragpunk Forhåndsvisning: En ny Overwatch- og Valorant-utfordrer entrer arenaen

Med den monumentale og nesten øyeblikkelige floppingen av Concord, må du lure på om det er noe rom eller interesse for nye spillere i den heltebaserte skytespillsektoren. På dette tidspunktet er det tilsynelatende klart at Overwatch har den mer arkadesiden av ting dekket på alle baser, mens Valorant eller Rainbow Six: Siege er den tittelen du velger for de som foretrekker en mer taktisk tilnærming. Selv om det kan virke veldig pessimistisk å si at disse nå etablerte aktørene har området pakket inn i en pen liten sløyfe, tyder det faktum at XDefiants spillertall er dårlige og at Spectre Divide ankom med et klynk og ikke en tordnende fanfare, alt på at vi har truffet litt av et kreativt chokepoint for nye heltebaserte skytespill. Eller har vi det?

Bad Guitar Studio har bestemt seg for at den beste måten å navigere i denne utfordringen på, er å tilby en tittel der du kan oppleve og sole deg i litt taktisk og litt arkadeaction. De har laget et spill som har våpen- og ladningssystemer som bruker det samme oppsettet som Counter-Strike laget for en mannsalder siden, kombinert med helte- og karakterdesign som føles mer Apex Legends i utseende og spill, alt slått sammen i en pakke med en elegant presentasjon som har den Valorant stilen og den Overwatch sjarmen. Dette spillet er kjent som Fragpunk, og selv om denne heispitchen jeg har lagt ut, er et spill som har mye potensial, er jeg etter å ha rotet rundt i betaversjonen en stund ikke helt overbevist om at det har den kraften som kreves for å sikre seg en plass ved det heltebaserte skytespillbordet.

For det første føles det som om Fragpunk har litt for mye å gjøre til at den raffinerte kjernen virkelig kan skille seg ut og skinne. Som skytespill er det utmerket, med tett skytespill og bevegelse, og våpen og eksplosjoner med god lyd. Karakterdesignet har nok kreativitet gjennomsyret til at hver enkelt person føles virkelig unik og bringer noe friskt og nyttig til bordet. Kartdesignet er perfekt, med en rekke unike temaalternativer som er skreddersydd til de ulike arkade- og taktiske spillmodusene som tilbys. Men selv om alt dette er kvalitet og et høydepunkt, oppstår hovedproblemet når du begynner å introdusere den kortbaserte spillgimmicken.

Ærlig talt, i et skytespill skjer det vanligvis nok til at jeg ikke føler nødvendigheten av tilfeldige og sprø modifikatorer for å komme i aksjon ved tilfeldige tilfeller eller i starten av en runde. Jeg trenger ikke at fiender og allierte plutselig får enorme hoder, at hoppehøyden økes massivt, eller at kuler plutselig lenker seg til fiender. Jeg setter pris på hensikten med disse Shard Cards, men i praksis blir jeg litt overveldet av oppgaven med å holde trådkorset på plass, sørge for at jeg bruker Lancer's (samlebetegnelsen på karakterene) egne evner, velge de riktige våpnene til oppgaven, lytte etter fotspor og faktisk vinne skuddvekslinger. Jeg vil si at det å kunne "endre reglene" er et mye mer fristende og effektivt element i de mer arkadepregede spillmodusene, men for de mer taktiske spillmodusene er de ekstra funksjonene for mye for min smak og gjør at jeg blir overmettet av valgmuligheter.

En av hovedkritikkene mot Concord var spillets egentlig ganske livløse karakterdesign. Jeg tror at Fragpunk danser litt for mye på disse grensene for min smak også, ettersom karakterene ikke helt har den samme slående og minneverdige stilen som for eksempel en Overwatch eller en Valorant -karakter. Som jeg nevnte tidligere, er det mer Apex Legends i stilen enn noe annet. Riktignok har Bad Guitar vært mye mer kreative i farger og kunstnerisk forstand med Fragpunk, og presentert et spill som er mer Splatoon enn Concord, et spill som alltid er en fryd for øyet, spesielt når Shard Cards blir introdusert, noe som uten tvil er en velsignelse for dette systemet.

Et av områdene som virkelig imponerte meg med Fragpunk var imidlertid det rene utvalget av innhold som var tilgjengelig i bare denne betaversjonen. Det var over 10 karakterer å velge og vrake mellom, utallige kart å oppleve, tonnevis av helt forskjellige spillmoduser på tvers av det taktiske og arkadespekteret, brede data etter spillet å sole seg i, for mange Shard Cards å telle, en full skifer av våpen å velge og velge mellom, og til og med en massiv liste over kosmetikk å utforske - hvis det er din jazz. Med tanke på at det er noen live-spill for sent som har lansert fullt ut og manglet innhold (hoste, hoste XDefiant), er dette et friskt pust og et enormt positivt for en tittel som for øyeblikket bare er et betaprodukt.

Men her er tingen, det store forbeholdet som du må nevne med alle spill som Fragpunk: er det unikt nok til å overleve, nei trives? Jeg tror at det definitivt har mange elementer som gjør at det kan skille seg ut og skape seg et navn i denne hyperkonkurransedyktige delen av skytespillsjangeren, spesielt for de på PC der taktiske skytespill har en tendens til å blomstre i større grad, men har Fragpunk det som skal til for å vippe Valorant eller Overwatch eller lignende av pinnen? Jeg er ikke helt overbevist om det ennå. Det er definitivt elegant og stilig, fartsfylt og spennende, utfordrende og morsomt, men det er ikke nok til å ta tronen, så inntil videre holder jeg et spent øye med Fragpunk og ser hvor de kommende ukene og månedene fører dette lovende prosjektet.