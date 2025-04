Fragpunk kommer til Xbox Series og PS5 før slutten av måneden

HQ

Da utvikleren Bad Guitar Studio lanserte sitt kortbaserte hero-shooter Fragpunk i forrige måned kom det dessverre bare på PC fordi konsollversjonene (PS5 og Xbox Series X/S) ble forsinket på grunn av at de trengte mer tid i ovnen. Da dette ble bekreftet, ble ikke den nøyaktige datoen for når konsollutgavene nå skulle lanseres nevnt, men vi ble fortalt at forsinkelsen ville føre til at konsollspillere ville få alt innholdet de ville ha gått glipp av i spillets første sesong som en del av en kompensasjonsavtale.

Men uansett, nå vet vi den nøyaktige datoen for når Fragpunk kommer til konsoller, da dette har blitt bekreftet som 29. april 2025. Vi har en ny trailer for å markere denne datoen, som du kan se nedenfor, samt en liten oppdatering fra Bad Guitar, som uttaler i en pressemelding :

"Nå er spillet klart til å bringe sin signaturblanding av strategi og kaos til konsollspillere. Den kommende utgivelsen er omhyggelig optimalisert for smidig spilling med kontroller, med forbedret grafikk og et kryssprogresjonssystem som sikrer en spillopplevelse uten sidestykke.

"For å kompensere for den forsinkede konsollanseringen tilbyr Fragpunk betydelige belønninger for konsollspillere. Dette inkluderer belønninger som oppnås gjennom eksklusive tidsbegrensede arrangementer fra starten av sesong 1 og frem til 29. april, når konsollversjonen går live. Spillere som har kjøpt Pioneer Bundle på konsollplattformer, vil være kvalifisert til å kreve ytterligere gaver etter konsollanseringen."

Fragpunk vil også være fullstendig kompatibelt med cross-progression, noe som betyr at PC-spillere kan hoppe over til konsollversjonene og bruke utstyret og gjenstandene de allerede har tjent.

