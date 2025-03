Fragpunks konsollutgaver har blitt forsinket

HQ

Mens mange av dere utvilsomt ser på Fragpunk som helgens underholdning (ved siden av Split Fiction, selvfølgelig), har det oppstått en liten hikke som betyr at konsollspillere ikke lenger vil kunne være med på handlingen.

Utvikleren Bad Guitar Studio har gått ut på X for å bekrefte at Fragpunk blir forsinket på konsoller. Årsaken til forsinkelsen kommer fra problemer i sertifiseringsprosessen på PlayStation 5 og Xbox Series X/S ettersom teamet har møtt "uventede tekniske utfordringer i optimalisering og tilpasning."

Dette betyr at i stedet for å haste konsollversjonene ut av døren, vil utvikleren bruke mer tid på å forbedre og få disse versjonene av spillet klare til debuten, og siden konsollspillere nå vil komme sent til festen, planlegges det kompensasjon for forsinkelsen.

Når det gjelder hvordan dette vil se ut, blir vi fortalt at alle konsollspillere vil motta "alle belønninger oppnådd via engasjement, fra starten av sesong 1 til konsollversjonen går live," med dette inkludert valutaer i spillet, kosmetikk, erfaring og mer.

For forhåndsbestillere vil forhåndsbestillinger nå bli kansellert og refundert. Spillvaluta til en verdi av $ 10 vil bli lagt til kontoen til de som har forhåndsbestilt når konsollversjonene kommer, og forhåndsbestillingsgodbitene vil også bli gjort tilgjengelige på det tidspunktet.

Bad Guitar signerer med: "Denne forsinkelsen var ingen enkel avgjørelse, men vi er opptatt av å levere en best mulig opplevelse for spillerne våre, og denne ekstra tiden vil gi oss mulighet til å optimalisere og finpusse konsollversjonene til lansering."

Den nye utgivelsesdatoen for konsollversjonene av Fragpunk er ikke kunngjort.