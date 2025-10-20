Fraktfly sklir av rullebanen i Hongkong og styrter i sjøen To flyplassansatte mistet livet etter at et Boeing 747-fly krasjet under en landing tidlig om morgenen.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at et fraktfly skrenset av rullebanen på Hong Kong internasjonale lufthavn, krasjet inn i en patruljebil og havnet delvis under vann. Ulykken kostet to av flyplassens sikkerhetspersonell livet, mens mannskapet om bord overlevde uskadd. Myndighetene etterforsker hendelsen, og undersøker værforholdene, rullebanesikkerheten og flyets ytelse. Nødetatene kom raskt til stedet, og flyplassdriften fortsetter på de andre rullebanene. Myndighetene har uttrykt sin medfølelse med de pårørende og understreket at krasjens uvanlige hendelsesforløp er under grundig granskning. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!