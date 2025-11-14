Frame Zero blir en mer skrekkopplevelse enn Okkultisten

Daloar Studios, utvikleren bak The Occultist, avslørte nylig Frame Zero, en ny opplevelse som ser utrolig spennende ut selv fra bare vårt første glimt. På Barcelona Game Fest i år møtte vi Daloars administrerende direktør David Lorenzo for å snakke om studioets tidligere og nåværende prosjekter, og vi kunne ikke motstå å spørre mer om Frame Zero.

"[Frame Zero] er virkelig skrekk, kanskje The Occultist er mer mørkt," sa Lorenzo. "Okkultisten er mer mørk fantasy, ikke så skrekk. Frame Zero er mer frenetisk. Det vi skal gjøre er mer uhyggelig."

Frame Zero vil fortsatt involvere lignende mekanikker som The Occultist, inkludert stealth, etterforskning og mange mekanikker knyttet til et videokamera. Akkurat nå er det ingenting å avsløre angående en utgiver, men vi kunne ikke unngå å legge merke til at Lorenzo smilte på slutten av intervjuet vårt.

"Kanskje vi kan si mer om noen uker," var alt han fortalte oss, men med tanke på når dette intervjuet ble spilt inn, bør vi kanskje forvente en kunngjøring ganske snart. Sjekk ut hele det eksklusive intervjuet nedenfor: