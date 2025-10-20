Francesco Bagnaia faller fra MotoGP topp 3: "Jeg lovte meg selv at jeg ikke skulle avslutte løpet bakerst i feltet"

HQ

Francesco Bagnaia har gitt opp håpet om å avslutte 2025 på en positiv måte, til tross for at han tapte MotoGP-tittelen til Marc Márquez. For to uker siden håpet han fortsatt å avslutte sesongen som nummer to, bak Álex Márquez, men virkeligheten slo hardt inn og han ligger nå på fjerdeplass i sammendraget bak italienske Marco Bezzecchi fra Aprilia.

Bagnaia vant det japanske MotoGP-løpet 28. september, en seier som ble utvannet fordi Marc Márquez, som ble nummer to, ble matematisk mester. Deretter fulgte to DNF (did not finish) på rad, i Indonesia og forrige helg i Australia, der han krasjet i de siste stadiene av løpet.

På lørdagens spurt endte Bagnaia nest sist, kun foran lagkamerat Michele Pirro, som erstattet Marc Márquez etter hans fall i Indonesia. På søndag, etter å ha kjempet fra sekstende til tolvteplass og presset på for topp ti, krasjet han med fire runder igjen, og bestemte seg for å gi seg.

"Etter gårsdagens sprint lovet jeg meg selv at jeg ikke skulle avslutte løpet bakerst i feltet, for det ville ikke vært et akseptabelt resultat", sa Bagnaia. "Jeg presset hardt og kom meg tilbake til gruppen som kjempet om topplasseringene, med en sjanse til å fullføre blant de syv beste, men dessverre krasjet jeg. Når du er på grensen, kan slike ting skje."

"Jeg krasjet fordi jeg ikke ville bli sist igjen. Jeg krasjer heller tusen ganger i kampen om poeng enn når jeg er sist. Å kjempe for å bli nummer ti vil aldri gjøre meg lykkelig", klaget italieneren, to ganger verdensmester i 2022 og 2023, og la nok en gang skylden på sykkelen sin: "Min Ducati er den fra Japan; det jeg kjørte i dag er langt fra hva en Ducati er".

MotoGP fortsetter neste helg, med start 24. oktober, i Malaysias Grand Prix.