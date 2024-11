Francis Ford Coppola tar stilling til om Marvel-filmer er kino

HQ

Megalopolis var kanskje en Megaflopolis, men Francis Ford Coppola er fortsatt et respektert navn innen film av mange. Hans mening står høyt i kurs, noe som betyr at hvis han erklærer at noe ikke er kino, vil folk ta hensyn til det.

Akkurat som Martin Scorsese ble spurt en skjebnesvanger dag, spurte en intervjuer for CinePop Coppola om han mente at Marvel-filmene var kino. Dette er hva han hadde å si :

"Du vet, det er et komplisert spørsmål. Jeg synes det er mye talent i Marvel-filmene, det er beundringsverdig. Men hensikten med kunst er å belyse samtiden, ikke å generere penger til folk."

Så der har du det. Selv om han unngår kinoetiketten, er det ganske tydelig at Coppola ikke synes Marvel-filmene fullt ut kvalifiserer som kunst. Men det er bare én manns mening. Det er mange som fortsatt liker Marvel-filmene og anser dem som kunst.

Hvor står du i debatten om Marvel som filmkunst?