Franco Colapinto drar nytte av den turbulente natten i Alpine etter at teamsjefen har sagt opp

Det har vært en turbulent natt i Alpine, det engelsk-franske Formel 1-teamet (tidligere Renault), etter at Oliver Oakes overraskende trakk seg som teamsjef, noe som ble kunngjort tirsdag kveld. Flavio Briatore, Executive Advisor, vil dekke Oakes' oppgaver, og hans første beslutning denne morgenen har vært å forfremme Franco Colapinto som hovedfører, som erstatter Jack Doohan.

"BWT Alpine Formula One Team kunngjør derfor at Franco Colapinto vil bli paret med Pierre Gasly fra Emilia-Romagna Grand Prix, i forkant av en ny evaluering før det britiske Grand Prix i juli. Jack Doohan forblir en integrert del av teamet og vil være førstevalget som reservefører i denne perioden", kunngjorde teamet.

Alpine prøver et roterende system på jakt etter et bedre 2026

Colapinto, som ble presset ut av Williams i fjor på grunn av Carlos Sainz' ankomst, vil ta hovedsetet i Alpine A525, som bærer 43-nummeret, i de neste fem Grand Prixene, som starter med Imola 16.-18. mai, etterfulgt av Monaco, Barcelona, Canada og Østerrike. Det er et roterende system, for å vurdere Colapintos prestasjoner etter at Doohan har slitt så langt, og blant annet brøt på første runde forrige helg i Miami.

Colapinto ble ansatt som reservefører, men med tanke på Doohans dårlige resultater, og Colapintos lovende prestasjoner da han debuterte i fjor som reservefører hos Williams, har det ført til denne uvanlige avgjørelsen. "Med et så tett felt i år, og med en konkurransedyktig bil, som teamet har forbedret drastisk de siste 12 månedene, er vi i en posisjon der vi ser behovet for å rotere i feltet", sier Briatore, og forklarer at målet er å forberede seg på 2026-sesongen, og at de ønsker "en fullstendig og rettferdig vurdering av førerne denne sesongen".

"Vi fortsetter å støtte Jack i teamet, ettersom han har opptrådt på en veldig profesjonell måte i sin rolle som racerfører så langt denne sesongen", la Briatore til.