Som Mary Shelley sa i sin berømte roman Frankenstein: Or, the Modern Prometheus: <em>"We are bound by tenuous bonds to prosperity or ruin"<em>. Man kan si at kunstnerne i Appnormals Team har brukt denne setningen som rettesnor for Frank and Drake, deres nyeste eventyr, som de definerer som en dobbel filmfortelling. Det er det Frank and Drake handler om, et pek-og-klikk-eventyr der vi spiller som to helt spesielle romkamerater. En nygotisk forstadsfantasi spekket med lys og skygger.

HQ

Franks dag og Drakes kveld

Eventyret begynner med Frank, den unge vaktmesteren i en bygning som beveger seg i en pastellfarget verden, omgitt av dagens glade farger. Frank jobber med å reparere skadene på bygningen sin mens han tar hånd om en hemmelighet. En hemmelighet selv for ham, siden han lider av hukommelsestap. En dag, akkurat som alle andre dager, får han et brev om at han skal få en ny romkamerat: Drake.

Drakes verden er nattelivet. Siden vi nevnte Frankenstein tidligere, kan du forestille deg vampyrreferansen i Drakes tilfelle. Han er en alternativ ung mann som tilbringer dagene med å jobbe i en bar mens han surfer på neonhavet. En verden av mørke krydret med hans eksistensielle innsikt. På grunn av en medisinsk tilstand er Drake ikke i stand til å se dagens lys, så han lever bare i nattens stillhet og kommuniserer med Frank gjennom post-it-meldinger på kjøleskapet.

Dette er en annonse:

Slik fødes Appnormals-vennenes originale narrative forslag, der begge karakterene må nøste opp i rotet i livene sine mens de går dypt inn i labyrinten. Frank må nøste opp i fortiden sin, mens Drake prøver å finne ut hvor han hører hjemme i fremtiden. Alt presenteres gjennom et storslått kunstverk som portretterer karakterene med rotoskoptegning over et ekte bilde og skiller mellom de to verdenene slik hovedpersonene ser dem.

Dette er en annonse:

Mye mer enn "en ekte filmfortelling".

Hvis det er én ting som skinner klart i Frank and Drake's eventyr, er det fortellingen. Selv om begge karakterenes historier av og til beveger seg mellom klisjeer og forventede vendinger, er måten studioet forteller oss om duoens liv på, uovertruffen. Frank and Drake er et svært personlig og reflekterende eventyr, og det er derfor så mange av tekstlinjene i spillet vil være hovedpersonenes tanker.

For å uttrykke disse refleksjonene bøyer og bretter verden seg i vår favør for å introdusere oss på en organisk og svært fantasifull måte for hver og en av våre tanker. I tillegg avsluttes dagen til begge hovedpersonene alltid med en åpning av dagboken. Når vi skriver ned konklusjonene våre i dagboken, ser vi ikke bare tilbake på dagen vår, men kommer også med en intensjonserklæring for neste dag ... og for partneren vår.

Handlingene vi gjør i løpet av dagen, gjenspeiles i meldingen på kjøleskapet til partneren vår. Og denne meldingen er alt de har til rådighet for å bli kjent med hverandre, så det de sier i den, kan påvirke resten av spillet. Selv om det presenteres som et pek-og-klikk-puslespill, er sannheten at Frank and Drake baserer 80 % av spillet på beslutningssystemet. Hver dag når vi våkner, har vi mer enn én vei å gå, og vi må velge og vrake nøye, ettersom den ene ruten overstyrer den andre. Hvis vi velger å gå en bestemt vei, får vi vite én del av hele den nygotiske fantasyhistorien, men ikke så mye annet. Derfor er omstartsmulighetene som tilbys på Frank and Drake så viktige, slik at vi kan nå hvilken som helst av de seks mulige avslutningene.

Dette beslutningssystemet vil ikke bare påvirke historiens gang, men også forholdet til romkameraten vår. Hvis du legger igjen en post-it der du ber romkameraten din om å ta oppvasken, og han ikke gjør det, blir du sannsynligvis sint, men han synes kanskje du er irriterende som ber ham om å gjøre det. Og selv om dette forholdet ikke har noen reelle konsekvenser for spillet (det tar ikke slutt fordi dere ikke kommer overens), vil det ha en reell konsekvens for historien.

En dobbel, men også ulik opplevelse

Som Bram Stoker ville ha sagt, <em>"vi lærer av fiaskoer, ikke av suksesser"<em>. Og selv om Frank and Drake på ingen måte er en fiasko, er det visse aspekter som ikke helt fungerer. Vi har testet dette eventyret på Nintendo Switch, og ytelsen har vært litt ujevn. Selv om det meste går greit og faktisk er ekstremt flytende, opplevde vi også at bildefrekvensen sank i dagbokscenene. Dessuten frøs det til og med i en lasteskjerm, noe som gjorde at vi måtte tilbakestille spillet og mistet noe av fremdriften vår.

Kanskje PC-versjonen er bedre optimalisert, spesielt når det gjelder bevegelse. Selv om utforskningen er minimal, foregår alle handlingene våre via en markør som vi styrer med styrespaken. En metode som fungerer perfekt i det meste av spillet, men som blir klønete og unøyaktig i gåter. Vi fant likevel ingen utfordrende gåter, og disse var mer en mekanisk prosedyre for å finne informasjon og komme seg videre i eventyret.

Til slutt, selv om fortellingen er utsøkt, er historien noen ganger treg og lite interessant, og vi forstår først hva som har skjedd når vi ser det i dagboken på slutten av dagen. Ved slike anledninger kan det føre til at spilleren mister kontakten med handlingen.

Alt i alt er Frank and Drake en vakker historie med sine hemmeligheter og øyeblikk, og den er mesterlig tegnet og ser bedre ut på en stor skjerm enn på en bærbar.