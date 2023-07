Frank and Drake lanseres i dag som "en dobbel fortelling" "med mer enn 8000 rotoskopiske bilder".

Som før pandemien fikk vi på Gamelab i Barcelona, i tillegg til å intervjue de mest prominente foredragsholderne(som Peter Molyneux), også sjansen til å ta en første titt på noen av de lovende titlene fra den lokale bransjen. Og Frank and Drake fanget oppmerksomheten vår ved første øyekast.

"Det er en dobbel fortelling", forklarer Iñaki Díaz i videointervjuet med Gamereactor nedenfor. "I utgangspunktet er Franks karakter inspirert av eller har trekk fra Frankensteins monster, men har en nedbrytende natur og begrenset utholdenhet, så han opererer bare om dagen, og på den andre siden har vi Drake, som er halvt vampyr, halvt menneske, og han opererer bare om natten fordi han er allergisk mot sollys."

"Så dynamikken er at de blir nye samboere", fortsetter den kreative lederen, "det er en slags figur som setter dem sammen, men de kommer aldri til å møte hverandre fysisk, så de må utvikle dette båndet og dette forholdet via klistrelapper og andre dokumenter som de etterlater til hverandre. Så det er det som er det spennende, at de har separate oppdrag, og at de kan samarbeide litt mer eller litt mindre, avhengig av hvordan du velger at de skal spille og forholde seg til hverandre."

Ettersom spillet er inspirert av de klassiske bøkene, er det ingen direkte dialog mellom karakterene, ettersom "alle valg du tar, er basert på skriftlig tekst. Det kan være en klistrelapp. Det kan være din egen dagbok, din egen dagbok".

I tillegg er det animerte sekvenser som skal fullføres, flere minispill og det "viktige aspektet med metrikken mellom karakterene. Vi har et bånd mellom dem: Jo nærmere de står hverandre, desto flere muligheter får du."

Hvis du vil vite mer om det slående visuelle aspektet ved spillet og de "over 8 000 bildene" med rotoskopisk skuespill ("det er veldig filmatisk, men du må kanskje tegne 300 eller 400 bilder ett etter ett over opptakene, bare for ett enkelt tilfelle"), som er inspirert av filmer som Richard Linklater, Loving Vincent og Undone, kan du se hele videoen.

Frank and Drake vil lede deg til seks forskjellige avslutninger (ja, de kan faktisk møtes i noen av dem) fra og med i dag, da spillet nettopp ble lansert på PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation og Xbox.