Frank Caprio, verdens snilleste dommer, gikk bort 88 år gammel

Siste nytt om USA . Frank Caprio (kjent som "verdens hyggeligste dommer"), den amerikanske dommeren som fikk en enorm fanskare på nettet gjennom klipp av sin medmenneskelighet i rettssalen, er død, 88 år gammel, etter en lang kamp mot kreft.

Han tjenestegjorde i nesten fire tiår i Providence, Rhode Island, og ble verdenskjent da klipp av hans milde tilnærming til rettferdighet gikk viralt, og senere inspirerte til TV-serien Caught in Providence. Hans stil sto i kontrast til den konfronterende tonen til andre TV-dommere.

Caprio brukte plattformen sin til å sette søkelyset på ulikheter i rettssystemet, og høstet beundring langt utenfor rettssalen. I ettertid har han blitt hyllet som en sjelden skikkelse som minnet folk på at rettferdighet også kan bety vennlighet.

Han var kjent for sin medmenneskelighet i retten, og arven etter ham fortsetter å inspirere millioner av seere på nettet. På plattformer som YouTube finnes det utallige klipp av hans mest oppriktige øyeblikk, som du kan se her. Hvil i fred, dommer Frank Caprio.