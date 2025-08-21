Frank Caprio, verdens snilleste dommer, gikk bort 88 år gammel
Han var kjent for sin medmenneskelighet i retten, og arven etter ham lever videre gjennom millioner av seere på nettet.
Siste nytt om USA. Frank Caprio (kjent som "verdens hyggeligste dommer"), den amerikanske dommeren som fikk en enorm fanskare på nettet gjennom klipp av sin medmenneskelighet i rettssalen, er død, 88 år gammel, etter en lang kamp mot kreft.
Han tjenestegjorde i nesten fire tiår i Providence, Rhode Island, og ble verdenskjent da klipp av hans milde tilnærming til rettferdighet gikk viralt, og senere inspirerte til TV-serien Caught in Providence. Hans stil sto i kontrast til den konfronterende tonen til andre TV-dommere.
Caprio brukte plattformen sin til å sette søkelyset på ulikheter i rettssystemet, og høstet beundring langt utenfor rettssalen. I ettertid har han blitt hyllet som en sjelden skikkelse som minnet folk på at rettferdighet også kan bety vennlighet.
Han var kjent for sin medmenneskelighet i retten, og arven etter ham fortsetter å inspirere millioner av seere på nettet. På plattformer som YouTube finnes det utallige klipp av hans mest oppriktige øyeblikk, som du kan se her. Hvil i fred, dommer Frank Caprio.