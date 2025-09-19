Frank Grillo sier at det å jobbe med DC og Marvel er "veldig forskjellig"

HQ

Det såkalte Snyderverse, det tidligere DC-filmuniverset, er som kjent en saga blott. Selv om det nye universet formelt startet med Creature Commandos i desember i fjor, var det selvsagt sommerens blockbuster Superman som virkelig sparket DCU i gang.

En som har god innsikt i hvordan det er å spille inn superheltproduksjoner, er Frank Grillo, som i tillegg til å spille Rick Flag Sr. i begge de to nevnte satsingene, også spiller hovedrollen i Peacemaker: Season 2 og har medvirket i flere store Marvel filmer som Captain America: Civil War og Avengers: Endgame i rollen som Brock Rumlow/Crossbones.

Da han nylig dukket opp på The Morning After Pod, benyttet han anledningen til å snakke om forskjellene mellom å filme i DCU og MCU, som tilsynelatende er flere og større enn man kanskje skulle tro. Om samarbeidet med Russo-brødrene på Marvel, sier han :

"For det første har du to brødre som regisserer, ikke sant? Og så skaper de to brødrene på en måte ett vesen. Og de har veldig forskjellige stiler, og har en tendens til å være i stand til eller er mer komfortable med ... å regissere på manus som ikke er helt ferdige."

Selv om han legger til at dette "ikke er uvanlig", sier han at "du må gjøre justeringer". Å jobbe med DC-filmsjef James Gunn er derimot en helt annen historie, med nøye planlegging:

"Alt var selvsagt gjort. Alle manusene er ferdige på forhånd. Alle manusene er ferdige på forhånd. Og du trenger egentlig ikke å tukle med det i det hele tatt. Det er... Jeg mener, han har et klart konsept, men det er han som er sjefen."

Grillo sier også at en annen forskjell er at James Gunn (som deler DC-ledelsen med Peter Safran) er på toppen av næringskjeden, mens Russo-brødrene har mange folk over seg som vil ha et ord med i laget, der man kan tenke seg at Disney har mange meninger :

"Så det er ikke sånn at James har en komité som han må stå til ansvar overfor, ikke sant? Det er ham og Peter Saffron, mens Russo-brødrene har en hel haug med folk som, du vet, har hånden i kakeboksen."

Så langt har vi bare Creature Commandos, Superman, og Peacemaker: Sesong 2 å gå på når det gjelder DCU, men etter seertallene å dømme ser det ut til at Gunn og Safran har fått en god start. Hvordan synes du det går sammenlignet med MCU?