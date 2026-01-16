Frankensteins monster får mer enn han hadde regnet med i Maggie Gyllenhaals The Bride

HQ

Selv monstre blir ensomme, gutter. Frankensteins monster er ikke annerledes, og etter å ha reist til Chicago for å møte en vitenskapsmann for å lage en ledsager, får han endelig sin brud. Det viser seg imidlertid at hun vil litt mer enn å leke hus med Frankensteins monster, og i stedet vil hun rive opp byen rundt seg.

Jessie Buckley spiller hovedrollen som The Bride i denne gotiske krimthrilleren, med Christian Bale i rollen som Frankensteins monster. Peter Sarsgaard, Annette Benning, Jake Gyllenhaal og Penelope Cruz spiller også hovedrollene i filmen, som følger en fortelling om "mord! Besettelse! En vill og radikal kulturbevegelse! Og lovløse elskende i en vill og brennbar romanse!" ifølge filmens synopsis.

The Bride slippes på kino 6. mars i Nord-Amerika, og internasjonalt fra 4. mars. Du kan se alt kaoset The Bride og Frankensteins monster finner på i traileren nedenfor: