Frankie Muniz tror folk kommer til å bli "veldig fornøyde" med Malcolm in the Middle-rebooten

20 år etter at serien opprinnelig ble avsluttet, er vi snart klare til å se Malcolm in the Middle tilbake på skjermen. Malcolm, Reese, Francis og Dewey er alle voksne og har fått egne barn, men de gamle krumspringene kommer garantert tilbake så snart vi har lagt bak oss de nostalgiske første minuttene av episode én.

HQ

I podcasten Lightweights med Joe Vulpis snakket Muniz om rebooten. Først fremhevet han hvor imøtekommende Disney var ved å la ham fortsette sin NASCAR-karriere. Deretter snakket han om at han hadde hatt ideer om en reboot med Bryan Cranston i 10 år, før han snakket om hva folk kan forvente seg i disse nye episodene.

"Jeg tror folk vil bli overrasket på en måte over hvor alle er og historien ... det er vanskelig å få plass til 20 år med ting i fire episoder, men jeg tror folk kommer til å bli veldig fornøyde", sa han.

Muniz avslørte også at da han så serien for første gang, noe han gjorde i 2017-2018, innså han at favorittkarakteren hans var Reese. Forhåpentligvis betyr dette at vi får en god slutt for vår favorittmobber fra ungdomsskolen når han kommer tilbake i rebooten.