Frankrike anerkjenner formelt staten Palestina

Vi har nettopp fått nyheten om at Frankrike formelt har anerkjent staten Palestina under en FN-samling. Kunngjøringen, som ble ledet av president Emmanuel Macron, kommer samtidig som Israel fortsetter sine militære operasjoner og avviser opprettelsen av en palestinsk stat. Anerkjennelsen er i stor grad diplomatisk, og har som mål å støtte langsiktig fredsinnsats og presse på for reformer og våpenhvile, selv om umiddelbare endringer på bakken er usannsynlige. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!