Frankrike arresterer kaptein knyttet til russisk oljetanker mistenkt for å ha skutt opp droner i Danmark Franske myndigheter arresterer en kinesisk kaptein etter å ha bordet det sanksjonerte fartøyet.

HQ I går fikk vi nyheten om at franske militære hadde bordet et russisk-relatert oljetankskip mistenkt for å skyte opp droner i Danmark. Nå får vi nyheten om at franske myndigheter har arrestert kapteinen på tankskipet, etter en marineinspeksjon utenfor vestkysten. Fartøyet, som tidligere har blitt overvåket nær nordeuropeiske farvann i forbindelse med dronerelaterte forstyrrelser, har gitt inkonsekvente opplysninger om sin nasjonalitet. Nå er skipets kaptein og overstyrmann, begge kinesiske statsborgere, arrestert for å ha unnlatt å oppgi skipets nasjonalitet og for å ha nektet å etterkomme ordre fra en kommanderende offiser under inspeksjonen til sjøs. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Boracay // Shutterstock