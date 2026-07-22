Frankrike er det siste landet som har vedtatt et forbud mot sosiale medier for mindreårige

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I den siste tiden har vi sett at flere land rundt om i verden enten har innført eller vurderer planer om å forby mindreårige å bruke sosiale medier. Så langt har denne listen omfattet Storbritannia, Canada, Malaysia, Norge, Østerrike, Spania, Australia og Tyskland, selv om mange av disse restriktive tiltakene angivelig er ineffektive og ikke oppfyller sitt tiltenkte formål.

Likevel har nå enda et land sluttet seg til denne trenden, da Frankrike snart vil innføre et forbud mot sosiale medier for alle under 15 år, ifølge BBC News. Forbudet er allerede godkjent av landets parlament og forventes å tre i kraft i januar 2027.

Når det gjelder hvordan det vil fungere, vil de som ønsker å bruke sosiale medier – i likhet med de fleste andre regioner – måtte bekrefte alderen sin, i dette tilfellet ved hjelp av verktøy godkjent av den franske personvernmyndigheten. Vanligvis omfatter dette ansiktsskanning eller skanning av ID, men for voksne med et digitalt fotavtrykk som tydelig viser alderen deres, er dette beviset ofte tilstrekkelig.

Forbudet vil innføres i to trinn, hvor det første trinnet skjer i september, da personer under 15 år ikke lenger vil kunne opprette kontoer, og aldersbekreftelse vil være nødvendig for alle nye kontoer. Deretter vil forbudet fra januar 2027 tre i kraft for alle eksisterende kontoer, noe som betyr at personer under 15 år som i dag har kontoer på sosiale medier, vil bli utestengt fra disse.