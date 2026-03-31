Frankrike vil følge kveldens kamp mellom Spania og Egypt: De kan toppe FIFA-rankingen igjen

Kveldens vennskapskamper har liten betydning utover å være en generalprøve for VM i juni, men Frankrike, som allerede har spilt og vunnet sine to vennskapskamper denne måneden (2-1 mot Brasil, 3-1 mot Colombia), kommer til å følge kveldens kamp mellom Spania og Egypt nøye, ettersom en snubling for spanjolene vil bety at Frankrike går forbi dem på FIFA-rankingen.

Som RMCSport har skrevet, vil Spania miste nok poeng til å falle til andreplass på FIFA-rankingen dersom de ikke vinner mot Egypt i kveld, og Frankrike er tilbake på toppen for første gang siden 2018. Uavgjort vil bety at de taper 2,73 poeng, og et tap vil bety at de taper 7,73 poeng, noe som kan føre til at de faller til andre- eller tredjeplass bak Argentina.

FIFA-rangering 31. mars 2026 (før kamper)



Spania 1879,12

Frankrike 1877,32

Argentina 1873,96

England 1832,62

Portugal 1759,61



Så hvis Spania ikke vinner i kveld, vil Frankrike lede FIFA-rankingen før VM. Ikke at det betyr så mye, men det er et tegn på selvtillit inn i turneringen, spesielt siden de overmanner storfavoritten og den nåværende europamesteren. Tror du Frankrike når finalen for tredje gang på rad?