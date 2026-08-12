Frankrike forbyr uønskede telemarketing-samtaler – en «liten revolusjon» for salgsbransjen

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Folk i Frankrike trenger ikke lenger å frykte stadige, uønskede telemarketing-samtaler fra bedrifter, da disse er forbudt i henhold til ny lovgivning. Alle næringssektorer er berørt av forbudet, men noen kan likevel ende opp med å motta telemarketing-samtaler på telefonen.

Det finnes unntak fra regelen. Kunder kan bli oppringt hvis samtalen gjelder en kontrakt som allerede er inngått, eller hvis et selskap tidligere har bedt om og fått samtykke til markedsføring.

«Det kan ikke understrekes nok at fred og ro er en rettighet, og det er på tide å slutte å utsette forbrukerne for uønsket markedsføring,» sa forbrukerorganisasjonen Que Choisir Ensemble (via BBC News). Organisasjonens leder, Marie-Amandine Stévenin, la til: «Dette gjelder også på nettet og på gaten, som er oversvømmet av oppfordringer til å forbruke...Dette er en seier for forbrukerne, hvorav de aller fleste ikke ønsker å motta salgssamtaler.»

Dette tiltaket er imidlertid ikke uten potensielle kontroverser, ettersom en regjeringsminister mener at restriksjonene kan føre til tap av opptil 50 000 arbeidsplasser. Selv om det i 2025 ble konstatert at 97 % av befolkningen var irritert over telemarketing-samtaler, ser det ut til at dette er et spørsmål som forener det store flertallet i Frankrike.