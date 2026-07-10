Frankrike forlenger sin utrolige rekke i VM-sluttspillet med mål av Mbappé og Dembélé

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Frankrike er det første laget som kvalifiserer seg til VM 2026, etter å ha dominert kampen mot Marokko, som ble avgjort på seks minutter i andre omgang av Frankrikes toppscorere: Kylian Mbappé (åttende mål i VM, til tross for at han bommet på et straffespark) og Ousmane Dembélé (femte mål i turneringen).

Dette er nå den tredje semifinalen på rad for Frankrike, etter seier i 2018 og tap i finalen i 2022, og de nådde også kvartfinalen i 2014. Siden det 1–0-tapet mot Tyskland i 2014 har de vært ubeseiret i alle VM-sluttspillkamper (hvis man regner med at kampen i 2022 endte 3–3 og ble avgjort på straffesparkkonkurranse).

En utrolig rekke, som ikke har blitt matchet i andre turneringer (de tapte 5–4 mot Spania i semifinalen i Nations League 2024/25) og 2–1 mot Spania i semifinalen i UEFA-EM 2024. Vil Frankrike nå finalen? Spania eller Belgia venter i semifinalen tirsdag 14. juli.