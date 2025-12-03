Frankrike forventer å kunne ta i bruk dronesvermer innen to år

HQ

Frankrike nærmer seg utplassering av dronesvermer i hele forsvaret, og høytstående militære tjenestemenn og industriledere har antydet at tidlig operativ bruk kan begynne i løpet av de neste to årene. Både den franske hærens Future Combat Laboratory og forsvarsgiganten Thales har rapportert at kjerneteknologiene for koordinerte, AI-drevne svermer nå i stor grad er på plass.

Svermer vil handle kollektivt

Systemene er utviklet for å overvinne to store utfordringer på moderne slagmarker: miljøer der det er vanskelig å komme til, og den ekstreme dødeligheten i frontlinjesoner. I motsetning til dagens droner, som vanligvis er avhengige av én operatør per enhet, vil svermer handle kollektivt med minimal menneskelig innsats, slik at ubemannede team kan navigere, ta beslutninger og slå til som en gruppe.

Frankrike er allerede i gang med å utvikle sin første autonome robotkampenhet under Pendragon-programmet, som samler land- og luftdroner med et AI-basert kommandosystem. En full demonstrasjon er planlagt i 2026, og operativ utplassering forventes i 2027.

En nøkkelfaktor i utformingen av fremtidens krigføring

Europeiske land har satt fart på svermforskningen etter å ha observert det enorme antallet droner som ble brukt i Ukraina, men franske tjenestemenn mener at ekte svermer (flokker som er i stand til å koordinere angrep, forstyrrelsesoperasjoner og villedningsoppdrag uavhengig av hverandre) fortsatt er sjeldne på slagmarken. De første kapasitetene forventes å bestå av mindre grupper på fem til ti droner før teknologien skaleres ytterligere.

Tjenestemenn fremhever også utfordringer, blant annet juridisk ansvar for AI-drevne beslutninger, psykologiske effekter på tropper som står overfor "umenneskeliggjort" strid, og den praktiske logistikken ved å håndtere et stort antall ubemannede systemer. Frankrike ser likevel på svermer som en nøkkelfaktor i utformingen av fremtidens krigføring, der et krympende antall bemannede plattformer vil operere side om side med massive flåter av autonome droner.