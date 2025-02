Frankrike: Ingen fredsforhandlinger om Ukraina uten Ukraina

HQ

I et intervju med Financial Times nylig understreket Frankrikes president Emmanuel Macron at det kun er Ukrainas president Volodymyr Zelenskij som har myndighet til å forhandle om fred med Russland, og advarte om at enhver avtale basert på kapitulasjon vil være skadelig for alle involverte parter.

Macron diskuterte også den nylige telefonsamtalen mellom Trump og Putin, samt den nylige samtalen mellom Trump og Zelenskij, og kalte det et "mulighetsvindu" for fredssamtaler. Den franske lederen uttalte at det internasjonale samfunnet, og særlig Europa, må spille en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle sikkerhetsgarantier for Ukraina og regionen for øvrig.

Dette er i tråd med Storbritannias forsvarsminister John Healeys uttalelse og NATOs generalsekretær Mark Ruttes uttalelse om at det ikke kan bli fredssamtaler om Ukraina uten Ukrainas medvirkning. Foreløpig gjenstår det å se hvor mye innflytelse Ukraina vil ha i fredsforhandlingene.