Frankrike innleder forsvaret av Six Nations 2026 med å banke Irland: fullstendig kampprogram

Frankrike har slått Irland 36-14, da de startet sitt forsvar av Six Nations Championship på Stade de France i Paris, i rugbyturneringen mellom England, Frankrike, Irland, Italia, Skottland og Wales.

Six Nations 2026 fortsetter lørdag 7. februar med kampen mellom Italia og Skottland (15:10 CET, 14:10 GMT) på Stadio Olimpico i Roma, og England mot Wales (17:40 CET, 16:40 GMT) på Twickenham Stadium i London. Deretter følger ytterligere fire runder:

Runde 2



Lørdag 14. februar: Irland mot Italia (14:10 GMT)



Lørdag 14. februar Skottland mot England (16:40 GMT)



Søndag 15. februar Wales mot Frankrike (15:10 GMT)



3. runde



Lørdag 21. februar: England mot Irland (14:10 GMT)



Lørdag 21. februar Wales mot Skottland (16:40 GMT)



Søndag 22. februar Frankrike mot Italia (15:10 GMT)



4. runde



Fredag 6. mars Irland mot Wales (20:10 GMT)



Lørdag 7. mars Skottland mot Frankrike (14:10 GMT)



Lørdag 7. mars Italia mot England (16:40 GMT)



5. runde



Lørdag 14. mars: Irland mot Skottland (14:10 GMT)



Lørdag 14. mars Wales mot Italia (16:40 GMT)



Lørdag 14. mars Frankrike mot England (20:10 GMT)



