Frankrike innleder forsvaret av Six Nations 2026 med å banke Irland: fullstendig kampprogram
Fullstendig oversikt over kampene i Six Nations Championship mellom 5. februar og 14. mars.
Frankrike har slått Irland 36-14, da de startet sitt forsvar av Six Nations Championship på Stade de France i Paris, i rugbyturneringen mellom England, Frankrike, Irland, Italia, Skottland og Wales.
Six Nations 2026 fortsetter lørdag 7. februar med kampen mellom Italia og Skottland (15:10 CET, 14:10 GMT) på Stadio Olimpico i Roma, og England mot Wales (17:40 CET, 16:40 GMT) på Twickenham Stadium i London. Deretter følger ytterligere fire runder:
Runde 2
- Lørdag 14. februar: Irland mot Italia (14:10 GMT)
- Lørdag 14. februar Skottland mot England (16:40 GMT)
- Søndag 15. februar Wales mot Frankrike (15:10 GMT)
3. runde
- Lørdag 21. februar: England mot Irland (14:10 GMT)
- Lørdag 21. februar Wales mot Skottland (16:40 GMT)
- Søndag 22. februar Frankrike mot Italia (15:10 GMT)
4. runde
- Fredag 6. mars Irland mot Wales (20:10 GMT)
- Lørdag 7. mars Skottland mot Frankrike (14:10 GMT)
- Lørdag 7. mars Italia mot England (16:40 GMT)
5. runde
- Lørdag 14. mars: Irland mot Skottland (14:10 GMT)
- Lørdag 14. mars Wales mot Italia (16:40 GMT)
- Lørdag 14. mars Frankrike mot England (20:10 GMT)
