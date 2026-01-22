Frankrike kommer ikke til å boikotte FIFA World Cup 2026 på grunn av Grønland

HQ

FIFA World Cup 2026 arrangeres i Nord-Amerika, med Canada, Mexico og USA som vertskap. Frankrikes idrettsminister, Marina Ferrari, har nå gjort det klart at landet hennes ikke kommer til å boikotte arrangementet på grunn av Grønland, skriver finske YLE.

USAs president Donald Trump har tidligere uttalt at siden Frankrike ikke støtter hans plan om å innta Grønland, vil det bli innført strenge tollsatser for Frankrike og syv andre land på grunn av dette. Det skal sies at Trump senere trakk tilbake sine tolltrusler.

Marina Ferrari gjorde likevel ting klart, og uttalte ifølge Le Monde :

"På dette tidspunktet har departementet ingen intensjoner om å boikotte lekene."

"Jeg skal ikke spekulere i hva som kan skje, men jeg har også hørt stemmer fra noen politiske grupper. Personlig mener jeg at idrett og politikk bør holdes adskilt. Fotball-VM er et ekstremt viktig øyeblikk for sportsfans."