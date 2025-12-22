Frankrike lanserer et krisebudsjett før jul for å avverge nedstengning etter at forhandlingene kollapset

HQ

Frankrikes regjering presser nødbudsjettlovgivning gjennom parlamentet for å holde staten i gang inn i det nye året etter at forhandlingene om budsjettet for 2026 havarerte.

Lovgiverne klarte fredag ikke å komme til enighet om et fullstendig budsjettforslag, noe som tvang statsminister Sébastien Lecornus mindretallsregjering til å søke et midlertidig tiltak som ville gjøre det mulig å fortsette med offentlige utgifter, skatteinnkreving og låneopptak i januar. Uten en slik lov risikerer Frankrike en delvis nedstengning av statsapparatet i begynnelsen av året.

Regjeringens talsperson Maud Brégeon sa at nødloven var utformet for å kjøpe tid til sluttforhandlingene, og understreket at "den ikke var en erstatning for et fullstendig budsjett". President Emmanuel Macron delte dette synet og sa at et skikkelig budsjett må vedtas så raskt som mulig i januar.

Frankrike brukte en lignende kriselov i fjor

Det er ventet at parlamentet vil godkjenne overføringstiltaket på tirsdag, noe som følges nøye av investorer og kredittvurderingsbyråer. Frankrike har for tiden eurosonens høyeste budsjettunderskudd, noe som legger ytterligere press på regjeringen for å gjenopprette finanspolitisk stabilitet.

Lecornu har begrenset handlingsrom i et dypt splittet parlament, der budsjettkrangler allerede har brakt tre regjeringer til fall siden Macron mistet flertallet i et nyvalg i fjor. Noen lovgivere har oppfordret statsministeren til å bruke spesielle konstitusjonelle fullmakter for å tvinge gjennom et kompromiss, men det kan utløse et mistillitsvotum.

Frankrike brukte en lignende kriselov i fjor, som utvidet budsjettfullmakten frem til et fullstendig budsjett ble vedtatt i februar, en forsinkelse som ifølge regjeringen kostet staten rundt 12 milliarder euro.

Regjeringens talsperson Maud Bregeon:

"Denne særloven er ikke et budsjett ... vi må så raskt som mulig, i januar, komme med et budsjett for landet."