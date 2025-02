Frankrike leverer Mirage 2000-jagerfly til Ukraina

HQ

Frankrike har offisielt levert de første av sine lovede Mirage 2000-5-jagerfly til Ukraina, et avgjørende skritt i å støtte Kievs innsats for å beskytte luftrommet i den pågående konflikten med Russland. Den franske forsvarsministeren, Sébastien Lecornu, bekreftet torsdag at jagerflyene var ankommet, og bemerket at de ukrainske pilotene som hadde gjennomgått opplæring i Frankrike, nå er klare til å operere de avanserte flyene.

Leveransen kommer etter måneder med forberedelser, der Frankrike har bidratt med tekniske modifikasjoner på flyene, blant annet oppgraderinger for å motvirke russisk elektronisk jamming. President Emmanuel Macron kunngjorde beslutningen om å sende flyene allerede i juni, og dette markerer en betydelig styrking av det militære samarbeidet mellom Frankrike og Ukraina. Den franske regjeringen har ikke offentliggjort det nøyaktige antallet fly som skal leveres, men det antas at seks Mirage 2000-5-fly er planlagt overført.