Frankrike mener spill og Tiktok har skylden for opptøyene

HQ

Etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet i Frankrike er landet i fullstendig opprør. De siste dagene har det blitt delt flere videoer på nyhetsnettsteder og sosiale medier som viser hvordan politiet sprayer tåregass mens den stadig sintere folkemengden brenner biler og plyndrer. Hva kan dette skyldes? Videospill selvsagt...

For Emmanuel Macron, Frankrikes president, holdt en pressekonferanse like før helgen hvor han hevdet at sosiale medier som Snapchat og TikTok har hovedskylden at opptøyene har tatt seg opp flere steder i landet. Det stopper likevel altså ikke der, for Macron mener også at videospill har tatt alt til et nytt nivå siden mange nå visstnok lever ut fantasiene sine som spill har satt i hodet på dem.

Myndighetene tar nok ikke helt feil med teoriene sine, men jeg synes likevel det er latterlig hver gang videospill fremheves som en faktor når personer gjør noe voldsomt. At sosiale medier må ta litt "skyld" for dette sier seg nesten selv siden disse åpenbart brukes til å spre informasjon til andre over resten av verden, så det er ikke rart at blant annet Snapchat forteller Kotaku at de jobber med å fjerne videoer som kun lages for å øke opprørene eller fremheve vold.