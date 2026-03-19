Frankrike navngir sitt neste hangarskip "France Libre"

Onsdag besøkte Emmanuel Macron Naval Groups byggeplass i Indre, der Frankrikes neste hangarskip er i ferd med å ta form. Han forlot stedet etter å ha kunngjort navnet: France Libre, etter motstandsbevegelsen fra andre verdenskrig som fortsatte å kjempe da resten av landet hadde gitt opp. Valget er ikke subtilt, og det er heller ikke meningen.

Skipet er et seriøst stykke maskinvare. Med sine 310 meter blir det det største krigsskipet som noensinne er bygget i Europa, drevet av to atomreaktorer og designet for å kunne frakte både jagerfly og avansert droneteknologi. Byggingen er i gang. Det forventes å bli prøveseilt i 2036, og hangarskipet skal være fullt operativt i 2038, når Charles de Gaulle, Frankrikes nåværende flaggskip, skal pensjoneres etter nesten fire tiår i tjeneste.

Som rapportert av Reuters: "Våre hav og havområder er nye arenaer for moderne konflikter. De siste dagene har bekreftet dette, og fremtiden vil bekrefte det ytterligere", sier Emmanuel Macron, Frankrikes president.

Programmet har en prislapp på 10,2 milliarder euro, og den strategiske konteksten gir det tyngde utover tallene. Donald Trump presser NATO-allierte til å ta på seg en større del av forsvarsbyrden selv, og Frankrike posisjonerer seg som ryggraden i den europeiske militære kapasiteten. Frankrike er det eneste landet i EU som har atomvåpen, og ett av bare to land i verden ved siden av USA som har et atomdrevet hangarskip.

Washington opererer elleve. Kina har tre. Europa har foreløpig Frankrike. Og Frankrike sørger for at det betyr noe.