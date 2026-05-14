Frankrike offentliggjør troppen til VM: uten Camavinga, Chevalier og Kolo Muani
Mbappé, Dembélé, Doué og Olise i den franske troppen til VM 2026.
Frankrike har offentliggjort den endelige troppen til VM 2026, som består av 26 spillere. Frankrike har som mål å nå sin tredje finale på rad, og har en liste med stjerner som Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, stjerneskuddet Desiré Doué, Michael Olise og Ryan Cherki, som debuterer for "les Bleus" etter en strålende sesong med Manchester City.
Det har imidlertid vært noen få bemerkelsesverdige fravær, deriblant Real Madrids Eduardo Camavinga, som fortsatt straffes for tabben i Champions League-kvartfinalen mot Bayern, og Tottenhams Randal Kolo Muani, der Deschamps foretrakk å hente inn Jean-Philippe Mateta fra Crystal Palace. Et annet bemerkelsesverdig fravær er PSGs keeper Lucas Chevalier, som har mistet betydning for klubben sin og fortsatt er skadet.
Frankrikes tropp til VM 2026
Målvakter
- Mike Maignan
- Brice Samba
- Robin Risse
Forsvarere
- Jules Koundé
- Lucas Digne
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Malo Gusto
- Ibrahima Konaté
- Théo Hernandez
- Lucas Hernandez
- Maxence Lacroix
Midtbanespillere
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Manu Koné
- Warren Zaïre-Emery
- N'Golo Kanté
Angripere
- Kylian Mbappé
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Michael Olise
- Rayan Cherki
- Maghnes Akliouche
- Marcus Thuram
- Bradley Barcola
- Jean-Philippe Mateta
Frankrike har vært et av de første landene til å offentliggjøre sin tropp til VM, men andre land kan vente til deres hjemlige ligaer er over. Uansett er det fortsatt tid til å gjøre endringer dersom en av dem blir skadet, men bare fra den foreløpige listen som allerede er sendt inn til FIFA (og dens hemmelige).