Frankrike offentliggjør troppen til VM: uten Camavinga, Chevalier og Kolo Muani

Frankrike har offentliggjort den endelige troppen til VM 2026, som består av 26 spillere. Frankrike har som mål å nå sin tredje finale på rad, og har en liste med stjerner som Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, stjerneskuddet Desiré Doué, Michael Olise og Ryan Cherki, som debuterer for "les Bleus" etter en strålende sesong med Manchester City.

Det har imidlertid vært noen få bemerkelsesverdige fravær, deriblant Real Madrids Eduardo Camavinga, som fortsatt straffes for tabben i Champions League-kvartfinalen mot Bayern, og Tottenhams Randal Kolo Muani, der Deschamps foretrakk å hente inn Jean-Philippe Mateta fra Crystal Palace. Et annet bemerkelsesverdig fravær er PSGs keeper Lucas Chevalier, som har mistet betydning for klubben sin og fortsatt er skadet.

Frankrikes tropp til VM 2026

Målvakter



Mike Maignan



Brice Samba



Robin Risse



Forsvarere



Jules Koundé



Lucas Digne



William Saliba



Dayot Upamecano



Malo Gusto



Ibrahima Konaté



Théo Hernandez



Lucas Hernandez



Maxence Lacroix



Midtbanespillere



Aurélien Tchouaméni



Adrien Rabiot



Manu Koné



Warren Zaïre-Emery



N'Golo Kanté



Angripere



Kylian Mbappé



Ousmane Dembélé



Désiré Doué



Michael Olise



Rayan Cherki



Maghnes Akliouche



Marcus Thuram



Bradley Barcola



Jean-Philippe Mateta



Frankrike har vært et av de første landene til å offentliggjøre sin tropp til VM, men andre land kan vente til deres hjemlige ligaer er over. Uansett er det fortsatt tid til å gjøre endringer dersom en av dem blir skadet, men bare fra den foreløpige listen som allerede er sendt inn til FIFA (og dens hemmelige).