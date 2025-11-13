Frankrike (og la oss være ærlige, Norge) kvalifiserer seg til VM, og en stor overraskelse med Portugal!

HQ

Frankrike er det neste landet som matematisk kvalifiserer seg til VM 2026, etter å ha slått Ukraina 4-0, med mål av Kylian Mbappé (to scoringer), Michael Olise og Hugo Ekitike på tiårsdagen for terrorangrepene i Paris, som startet nær Stade de France. Med 13 poeng er det ingen som kan ta dem igjen, og andreplassen i gruppe D avgjøres mellom Island og Ukraina (begge 7 poeng) den 16. november.

I gruppe I er Norge fortsatt ikke offisielt kvalifisert, men etter å ha slått Norge 4-1, med scoringer av Sorloth og Haaland, er de så godt som sikre på å vinne gruppen. Norge og Italia møtes 16. november: Selv om Italia slår Norge, må de score... 18 mål for å slå Norges enorme målsnitt, mye takket være Erling Haaland. Italia blir da nummer to i gruppen og spiller sluttspill i mars 2026.

I gruppe K tok England, som allerede var kvalifisert, en ny seier, 2-0 mot Serbia, noe som eliminerer dem, mens Albania sikret seg andreplassen. Og en stor overraskelse skjedde i gruppe F, der Portugal tapte 2-0 mot Irland (og Cristiano Ronaldo ble utvist). Portugal er nå tvunget til å vinne neste mandag mot Armenia, eller håpe at Ungarn ikke vinner Irland, for å kvalifisere seg til VM. Hvis Irland slår Ungarn, kan de kvalifisere seg som gruppetoer.