Frankrike (og la oss være ærlige, Norge) kvalifiserer seg til VM, og en stor overraskelse med Portugal!
Frankrike er det neste landet som matematisk kvalifiserer seg til VM 2026, etter å ha slått Ukraina 4-0, med mål av Kylian Mbappé (to scoringer), Michael Olise og Hugo Ekitike på tiårsdagen for terrorangrepene i Paris, som startet nær Stade de France. Med 13 poeng er det ingen som kan ta dem igjen, og andreplassen i gruppe D avgjøres mellom Island og Ukraina (begge 7 poeng) den 16. november.
I gruppe I er Norge fortsatt ikke offisielt kvalifisert, men etter å ha slått Norge 4-1, med scoringer av Sorloth og Haaland, er de så godt som sikre på å vinne gruppen. Norge og Italia møtes 16. november: Selv om Italia slår Norge, må de score... 18 mål for å slå Norges enorme målsnitt, mye takket være Erling Haaland. Italia blir da nummer to i gruppen og spiller sluttspill i mars 2026.
I gruppe K tok England, som allerede var kvalifisert, en ny seier, 2-0 mot Serbia, noe som eliminerer dem, mens Albania sikret seg andreplassen. Og en stor overraskelse skjedde i gruppe F, der Portugal tapte 2-0 mot Irland (og Cristiano Ronaldo ble utvist). Portugal er nå tvunget til å vinne neste mandag mot Armenia, eller håpe at Ungarn ikke vinner Irland, for å kvalifisere seg til VM. Hvis Irland slår Ungarn, kan de kvalifisere seg som gruppetoer.