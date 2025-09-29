Frankrike øker støtten til dronesikkerhet i Danmark i lys av den siste tidens hendelser

HQ

Droneobservasjoner i Danmark har dominert overskriftene de siste dagene. Nå forsterker Frankrike Danmarks forsvar i forkant av denne ukens europeiske toppmøter ved å sende et Fennec-militærhelikopter, samt et team på 35 ansatte som skal ta seg av deler av arbeidet mot droner. Macron på X: "Jeg har nettopp møtt den danske statsministeren, Mette Frederiksen. Jeg uttrykte Frankrikes fulle solidaritet med Danmark etter de gjentatte angrepene fra uidentifiserte droner som har påvirket driften av Københavns lufthavn. Frankrike er klar til å gi sin støtte til Danmark for å vurdere situasjonen og bidra til sikkerheten i dansk luftrom." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!