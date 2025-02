Frankrike oppfordrer EU til å svare på Trumps toll på stål og aluminium

HQ

Frankrike har hevet stemmen mot president Donald Trumps nye kunngjøring om 25 % toll på import av stål og aluminium fra og med mandag, og oppfordrer EU til umiddelbart å innføre tilsvarende toll på amerikanske varer.

I en samtale på TF1 TV understreket den franske utenriksministeren Jean-Noël Barrot at EU-kommisjonen må handle raskt for å iverksette mottiltak, og sa at Frankrike nok en gang vil gjengjelde, akkurat som de gjorde tilbake i 2018.

EU-kommisjonen, som ennå ikke har mottatt noen offisiell skriftlig kommunikasjon fra Washington om disse tollsatsene, har imidlertid vært forsiktig i sin respons. Kommisjonen beskrev Trumps trekk som "ulovlig" og "økonomisk kontraproduktivt", men understreket også behovet for en klar og detaljert forklaring før de iverksetter tiltak.

Samtidig oppfordret Luis de Guindos, visepresident i Den europeiske sentralbanken, EU til å stå samlet og unngå å bli kastet ut i en handelskrig, som han advarte om kunne eskalere til en ond sirkel som minner om den store depresjonen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.