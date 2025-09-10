Frankrike opplever en bølge av "Blokker alt"-protester

HQ

Kaos i Frankrike. I dag brøt det ut protester i flere franske byer da "Blokker alt"-bevegelsen forsøkte å lamme dagliglivet med barrikader, brennende søppelkasser og blokkeringer av motorveier. Politiet rykket raskt inn for å fjerne veisperringer og kom i sammenstøt med demonstranter i byer som Nantes og Montpellier, mens det ble foretatt en rekke arrestasjoner i Paris etter at studenter og arbeidere hadde satt opp barrikader. Urolighetene kommer bare dager etter at statsminister François Bayrou ble tvunget ut i en tillitsavstemning, og president Emmanuel Macron utnevnte sin femte regjeringssjef på under to år, noe som har gitt næring til beskyldninger om politisk ustabilitet. Demonstrantene, som er sinte over truende budsjettkutt og desillusjonerte over den politiske klassen, sammenligner sin kamp med De gule vestenes bevegelse, som en gang skapte lignende omveltninger. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!