Frankrike opprettholder militær tilstedeværelse i Elfenbenskysten til tross for nedtrapping i Afrika

Frankrike kunngjorde torsdag at landet vil beholde 80 militære i Elfenbenskysten for treningsformål, til tross for den generelle nedtrappingen av det militære nærværet i regionen.

Ifølge en uttalelse fra den franske forsvarsministeren Sebastien Lecornu vil styrkene danne grunnlaget for en felles avdeling, som vil tilpasse seg Elfenbenskystens skiftende behov, særlig når det gjelder løpende opplæring. Dette trekket kommer samtidig som Frankrike gradvis trapper ned sine styrker i Vest- og Sentral-Afrika, en region der russisk innflytelse er økende.

Selv om Frankrike historisk sett har støttet Elfenbenskysten siden presidentkrisen i 2011, har det franske militæret også møtt en økende anti-fransk stemning etter militærkupp i flere afrikanske land. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne mindre tilstedeværelsen vil påvirke Frankrikes strategiske rolle i regionen.