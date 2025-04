Frankrike planlegger å erstatte amerikanske HIMARS med franskprodusert rakettartilleri innen 2026

HQ

Siste nytt om Frankrike . Vi vet nå at landet går videre i arbeidet med å utvikle et egenprodusert rakettartillerisystem som skal erstatte de aldrende enhetene, og tar sikte på en test innen midten av 2026.

Det franske forsvarsdepartementet samarbeider med Safran og MBDA, samt Thales og ArianeGroup, for å utvikle et taktisk angrepssystem med en rekkevidde på 150 kilometer. Det nye systemet forventes å spille en nøkkelrolle i landets mål om forsvarsautonomi.

Mens den franske hæren står overfor et press om å erstatte de nåværende M270-systemene innen 2027, kan utviklingen av Thundart-raketten utgjøre et suverent alternativ til USA-produserte HIMARS. Skulle det imidlertid oppstå forsinkelser, er utenlandske alternativer fortsatt under vurdering.