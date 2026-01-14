Frankrike registrerer flere dødsfall enn fødsler for første gang siden andre verdenskrig

HQ

For første gang siden slutten av andre verdenskrig har Frankrike registrert flere dødsfall enn fødsler, noe som markerer et symbolsk vendepunkt for et land som lenge ble sett på som en demografisk avviker i Europa.

I 2025 registrerte Frankrike rundt 651 000 dødsfall sammenlignet med 645 000 fødsler, ifølge nye tall fra det nasjonale statistikkbyrået Insee. Skiftet tyder på at Frankrike ikke lenger er immun mot det befolkningspresset som preger store deler av EU.

I mange år skilte Frankrike seg ut takket være relativt høye fødselstall. Så sent som i 2023 hadde landet en av de høyeste fruktbarhetsratene i unionen. Men den fordelen er i ferd med å forsvinne. Insee sa at fruktbarhetsraten falt til 1,56 barn per kvinne i 2025, det laveste nivået siden første verdenskrig og et kraftig fall fra for 15 år siden.

Undersøkelser peker på klare årsaker. Mange familier oppgir de økende kostnadene ved å oppdra barn, usikkerhet om fremtiden og kampen for å balansere jobb og familieliv. Siden 2010 har fødselstallene i Frankrike gått jevnt og trutt nedover, noe som gjenspeiler en bredere sosial og økonomisk bekymring.

Samtidig lever folk lenger. Forventet levealder nådde rekordhøyder i fjor, og mer enn én av fem franskmenn er nå over 65 år. Denne endringen skaper bekymring for mangel på arbeidskraft og økende kostnader til pensjoner og eldreomsorg.

Frankrikes befolkning økte likevel til 69,1 millioner takket være nettoinnvandringen, men myndighetene advarer om at uten innvandring kan folketallet komme til å falle kraftig mot slutten av århundret. Innvandring er i seg selv blitt et politisk ladet tema, og landet står nå overfor det samme demografiske veiskillet som mange av sine europeiske naboer.