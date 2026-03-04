Frankrike sender hangarskip til Middelhavet

HQ

Frankrike vil sende det atomdrevne hangarskipet Charles de Gaulle og dets angrepsgruppe til Middelhavet nå som konflikten i Midtøsten trappes opp, har president Emmanuel Macron kunngjort. Med Hormuzstredet stengt og Suezkanalen og Rødehavet truet, understreket Macron behovet for å beskytte franske økonomiske interesser og sikre fri navigasjon for den globale handelen.

I hangarskipgruppen inngår de franske fregattene L'Amiral Ronarc'h, Alsace, Chevalier Paul, oljeskipet Jacques Chevallier og den italienske destroyeren Andrea Doria. Luftforsvaret om bord består vanligvis av Rafale-fly, E-2C Hawkeyes og helikoptre. Ytterligere luftforsvarsressurser og fregatter vil bli sendt til Kypros etter de siste angrepene i regionen.

Macron la vekt på å bygge en koalisjon for å samle militære ressurser for å sikre maritime ruter som er avgjørende for den globale økonomien. Franske styrker, som allerede er aktive i Midtøsten, har avskjært droner for å beskytte alliert luftrom, mens hangarskipets omplassering fra Baltikum og Nord-Atlanteren understreker Frankrikes forpliktelse til å stabilisere regionen i en situasjon med økende olje-, gass- og handelsforstyrrelser...