Frankrike sender hangarskip til Middelhavet
Landet vil sende det atomdrevne hangarskipet Charles de Gaulle til Middelhavet.
Frankrike vil sende det atomdrevne hangarskipet Charles de Gaulle og dets angrepsgruppe til Middelhavet nå som konflikten i Midtøsten trappes opp, har president Emmanuel Macron kunngjort. Med Hormuzstredet stengt og Suezkanalen og Rødehavet truet, understreket Macron behovet for å beskytte franske økonomiske interesser og sikre fri navigasjon for den globale handelen.
I hangarskipgruppen inngår de franske fregattene L'Amiral Ronarc'h, Alsace, Chevalier Paul, oljeskipet Jacques Chevallier og den italienske destroyeren Andrea Doria. Luftforsvaret om bord består vanligvis av Rafale-fly, E-2C Hawkeyes og helikoptre. Ytterligere luftforsvarsressurser og fregatter vil bli sendt til Kypros etter de siste angrepene i regionen.
Macron la vekt på å bygge en koalisjon for å samle militære ressurser for å sikre maritime ruter som er avgjørende for den globale økonomien. Franske styrker, som allerede er aktive i Midtøsten, har avskjært droner for å beskytte alliert luftrom, mens hangarskipets omplassering fra Baltikum og Nord-Atlanteren understreker Frankrikes forpliktelse til å stabilisere regionen i en situasjon med økende olje-, gass- og handelsforstyrrelser...